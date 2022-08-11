Ещё раз о “народном капитализме” или каким будет завтра? Сергей Грошев
Сергей Грошев — Кооператор, публицист, общественный деятель, г. Пятигорск.
Летний лагерь «Ливадия-2022», г. Астрахань. 2-й день, сессия №1.
Тема доклада: “Ещё раз о “народном капитализме” или “Каким будет завтра?”.
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#летняяливадия #астрахань #народный #капитализм #сергейгрошев
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Посмотрите на капиталистов: они стараются разжечь национальную вражду в «простом народе», а сами отлично обделывают свои делишки: в одном и том же акционерном обществе — и русские, и украинцы, и поляки, и евреи, и немцы. Против рабочих объединены капиталисты всех наций и религий, а рабочих стараются разделить и ослабить национальной враждой!»
В.И. Ленин, ПСС