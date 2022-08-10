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Хроники газового голода. Борис Марцинкевич

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Как Европа будет сокращать потребление газа? Как зарабатывать России в отсутствие европейского рынка? Как РФ переориентировала свою углеводородную индустрию на Восток? Об этом поведает физик и главный редактор журнала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

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#ДеньТВ #Марцинкевич #Газпром
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qi6tkENVY4E
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