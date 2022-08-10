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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (10.08.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 

Высокоточными ударами ВКС России в населённом пункте Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30-ти военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники. 

В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20-ти единиц военной техники.

В районе населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70-ти процентов личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Андреевка Херсонской области, полка нацгвардии «Хортица» в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования «Айдар» в Новосёловке Донецкой Народной Республики и 56-й мотопехотной бригады в городе Николаев. Уничтожено семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Николаевка, Фёдоровка, Выемка Донецкой Народной Республики и Кушугум Запорожской области.

В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.

Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населённого пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населённого пункта Новоселье.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Андреевка, Первомайское, Вернополье, Новое Харьковской области, Ивановка, Пески, Валерьяновка Донецкой Народной Республики и на западной окраине города Донецк. Кроме того, над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области – семь снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Также, в районе Веселый Кут Николаевской области перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплекса, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/18402
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 656 436
    Sibiryak час назад

      а что с крымом, кто виновен во взрыве?

    • 25163 21069
      марина 8 мин. назад

        Главы МИД стран «Группы семи» (G7) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерные объекты на Украине под контроль Киева, говорится в совместном заявлении министров, которое распространил МИД Германии.

        «Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Соединенного Королевства и США, а также Верховный представитель Евросоюза [по иностранным делам и политике безопасности], снова подчеркиваем, что решительно осуждаем продолжающуюся ничем не спровоцированную и не оправданную войну Российской Федерации против Украины. Россия должна незамедлительно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и соблюдать ее суверенитет», – приводит документ ТАСС.

        Главы МИД G7 призвали «Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца – Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию». Они считают, что «украинский персонал должен быть в состоянии выполнять свои задачи без угроз и давления». «То, что угрожает региону, – это продолжающееся занятие Россией [Запорожской] АЭС», – заявили главы МИД G7.

        Также они заявили о своей глубокой обеспокоенности в связи с возможными угрозами безопасности на ядерных объектах Украины.
        П.С. США приказали шавки заявили.А кто оружие для этой войны гонит и деньги ,она давно бы закончилась уже.Цуки зиму чувствуют и дешевое эликтричество от жидов украины требуется?? Свои АЭС активизируйте..

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