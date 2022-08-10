Памир – крыша мира. Документальный фильм (1969)
Памир – крыша мира. Документальный фильм
Из цикла документальных фильмов “От берегов Балтики до Тихого океана”.
Памир – одно из прекраснейших мест на Земле. Фильм рассказывает о природе и достопримечательностях этого уникального уголка планеты. Пещеры, озеро Сарез, ледники Медвежий и имени Федченко, чистейшие родники и целебные источники – все это делает Памир неповторимой сокровищницей природы.
#ДокументальныйФильм
Киргизфильм по заказу Гостелерадио СССР 1969
Автор сценария – Д. Дядюченко
Режиссер – И. Герштейн
Оператор – С. Чадин
#ПамирКрышаМира #ссср
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