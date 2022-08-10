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KAMAN-2022

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Новый иранский разведывательно-ударный дрон KAMAN-22 и номенклатура его вооружений.


На другой картинке американский MQ-9 Reaper + китайский дрон CH-5 Rainbow.





Внебрачные дети из Азии и американский папаня.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7790481.html
Метки: бпла, дроны, иран, Китай, США
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