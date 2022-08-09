Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины.



Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня «HIMARS», а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.



В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены: два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино Донецкой Народной Республики, три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики, Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.



В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики.

◽️Кроме того, подавлены два огневых взвода реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка, Георгиевка Донецкой Народной Республики.



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики. Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Также сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково Донецкой Народной Республики, а также Моспаново Харьковской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники.