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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (09.08.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 

В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины. 

Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня «HIMARS», а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.

В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены: два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино Донецкой Народной Республики, три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики, Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах. 

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики.

◽️Кроме того, подавлены два огневых взвода реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка, Георгиевка Донецкой Народной Республики. 

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое Донецкой Народной Республики. Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Также сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково Донецкой Народной Республики, а также Моспаново Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Источник: https://t.me/mod_russia/18373
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