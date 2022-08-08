Китай ускоряет разрыв с США

Трёхдневной блокадой Тайваня дело лишь начато

В 1949 году коммунистическая партия Китая победила в трёхдесятилетней гражданской войне. Руководство главной до того народной партии бежало на остров Тайвань. Его взяли под крышу Соединённые Государства Америки.

Их самолёты то и дело нарушали воздушное пространство материкового Китая. Тот объявил СГА последнее предупреждение. Девятьсот раз подряд. Понятно, Аннунциата Патрисия Томасовна д’Алессандро (по мужу Пелоси) тоже не обратила внимания на китайское предупреждение.

Впервые за четверть века произошёл визит на Тайвань главы нижней палаты федерального собрания СГА. Несмотря на все опасения, с материка не пытались перехватить самолёт.

Открытым текстом объясняю: по всем прогнозам, на выборах восьмого ноября демократическая партия провалится и на федеральном уровне, и в большинстве штатов. Визит сказал избирателям: демократы ничего не боятся — даже недовольства главного поставщика промышленной продукции в СГА. Китай уже давно не воинственный, но торговый народ. Так и отвечает.

На следующий день после отлёта д’Алессандро Китай начал трёхдневные учения в международных водах, на шести близких к Тайваню участках. Только сегодня возобновлено сообщение острова с миром по морю и воздуху. Убыток исчисляется миллиардами. Всё это время китайские военные не отвечали на запросы американских коллег по горячим линиям.

Открытым текстом сообщаю: трёхдневной блокадой дело лишь начато.

По предварительным данным, КНР приостанавливает переговоры с СГА по борьбе с изменением климата и незаконной миграцией, отменяет сотрудничество в судопроизводстве и юстиции, в борьбе с наркоторговлей и международной преступностью.

Открытым текстом напоминаю: в середине девятнадцатого века британцы войнами заставили китайцев открыть доступ опиума из британской тогда Индии, а СГА после отмены рабства начали ввозить китайских рабочих на фактически рабских условиях. Теперь лживая парниковая теория глобального потепления целится в энергетику промышленных стран — прежде всего Китая. И он уходит от западного давления сразу на многих направлениях.