МИД КНР о ситуации с Тайванем.
МИД КНР о ситуации с Тайванем.
США жестоко вмешивались во внутренние дела Китая. «США, игнорируя неоднократные советы и предупреждения Китая, были полны решимости организовать так называемый визит третьей фигуры в правительстве США в тайваньский регион Китая»;
Тайвань не является частью Соединенных Штатов, а является территорией Китая, что является публичным обязательством самих США. Действия американской стороны являются серьезным нарушением суверенитета Китая;
действия США являются попытками потворствовать и поддерживать сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня. «Любая страна должна защищать национальное единство и не позволит сепаратистским силам действовать безрассудно»;
США преднамеренно подрывают мир в Тайваньском проливе. Они привыкли сначала создавать проблему, а затем использовать ее для достижения своих собственных стратегических целей;
есть признаки того, что США пытаются повторить тот же трюк при планировании визита Пелоси и пользуются возможностью для увеличения своего регионального военного присутствия, что заслуживает высокой бдительности и решительного сопротивления со всех сторон;
Китай стремится защитить суверенитет и территориальную целостность, сдерживать попытки США «использовать Тайвань для сдерживания Китая», разрушить иллюзию властей ДПП полагаться на США в поисках «независимости Тайваня», а также поддерживать мир в Тайваньском проливе и стабильность в Тайване.
https://t.me/china3army/13374 – цинк
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Китайское государственное ТВ информирует, что теперь НОАК будет регулярно проводить учения к востоку от срединной линии в Тайваньском проливе. Также китайский официоз отмечает, что так называемых "территориальных вод Тайваня" не существует.
Китай отлично пользуется предлогом, который дала Пелоси, чтобы нарастить свою военную активность вокруг острова и пересмотреть многие подходы к этой активности, которые существовали в предшествующие годы и десятилетия.
Пока же, Китай намерен продолжать текущие учения, которые продлятся как минимум до 15 августа (если их снова не продлят), что уже наносит определенный экономический ущерб Тайваню из-за отмены различных авиарейсов и задержек с прибытием торговых судов на остров из-за учений. Это помимо уже наложенных и предстоящих экономических санкций против Тайваня. За визит Пелоси расплатится прежде всего Тайвань.
https://t.me/boris_rozhin/59813 – цинк
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Китайские СМИ объясняют причины, по которым КНР выбрала конкретные участки вокруг Тайваня для проведения военных учений:
• северо-западная часть: прорвать так называемую "разграничительную линию" в Тайваньском проливе;
• восточная часть: нацелиться на военные базы в Хуаляне и Тайдуне и сформировать позицию для нанесения фронтального удара;
• южная часть: обеспечить эффективный контроль за входом и выходом из пролива Баши;
• юго-западная часть: окружить и контролировать военные базы в Гаосюне и дать возможность шести зонам учений заблокировать остров Тайвань.
Без объяснений остаются две зоны в северо-восточной части, недалеко от японских островов, на которые претендует Китай.
Уже сейчас можно смело сказать, что Пекин претворяет в жизнь оперативный план по захвату Тайваня и опробывает его действенность в имитируемой боевой обстановке.
https://t.me/boris_rozhin/59823 – цинк
Нэнси Пелоси оказала Байдену медвежью услугу. ) Теперь, блокировав остров,
Пекин может контролировать все грузы Тайваня, не позволив его руководству
вывести в США технологии и производство микроэлектроники.
а нафига китайцам мстить своим? видать шибко сыкотно газануть на сша. то что пелси прилетеля в тайвань проблема самого китая, а не тайваня. поменье надо пугалок устраивать. взять нас, да махом бы сбили или развернули бы всю эту дичь в обратку.