Курить уже НЕ КРУТО // Александр Фомин
Выступление на международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» 17. 2 июля 2022. г.Ярославль.
Александр Фомин.
Курить уже НЕ КРУТО.
Бывший курильщик с 18-летним стажем, организовал российское представительство Центра Аллена Карра «Лёгкий способ бросить курить». Первый лицензированный специалист и главный консультант Центра Аллена Карра на территории РФ. Помог нескольким тысячам наших соотечественников избавиться от курения раз и навсегда! Обладает 10-летней практикой работы, используя блестящий метод, который помог миллионам людей во всем мире. Принимал участие в редактировании и озвучивании книг серии «Лёгкий способ» издательства «Добрая книга». Автор многочисленных статей на тему отказа от курения, постоянный эксперт на радио и в ТВ-передачах, автор книги «Мифы и современные методы бросить курить».
Быть ДОБРУ!
#КуритьУжеНЕКРУТО #АлександрФомин #Кинофестиваль #ВКругуСемьи #Ярославль #2022
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Конечно,теперь круто прививаться.Сергеев !приготовиться за тобой все равно придут..
“заболевший коронавирусом глава здравоохранения Германии Карл Лаутербах был привит четыре раза, последнюю вакцину он получил не более трех месяцев назад, сообщили в понедельник в германском Минздраве.
«Мы просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем информацию о прививках министра. Его четвертая прививка от коронавируса была сделана более трех месяцев назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Ранее стало известно, что 59-летний Лаутербах заболел коронавирусом и отправляется на карантин.
Лаутербах заявилял, что, согласно проекту Минздрава и Минюста Германии, с октября лица, сделавшие три прививки от COVID-19, должны будут вакцинироваться в четвертый раз при условии, что в последний раз они получили прививки более трех месяцев назад.
тебе требуется срочно прививка антипутинка или просто влюбиться в кого то душой и телом.
Судя по всему тебя уже антипутинкой привили. Больно было? Не?
я привит антивластью с момента убийства ссср, а что предлагаете жить типа, та власть плохая, а эта хорошая?
Про Сергеева посмеялся,спасибо.