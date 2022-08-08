Газовый Парадокс: Турция заработает на Газовом Кризисе ЕС | Геоэнергетика Инфо
Газовый Парадокс: Турция заработает на Газовом Кризисе ЕС. Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Россия и Турция договорились о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах. На первом этапе часть поставок будет оплачиваться в российских рублях.
В конце июня «Газпром» возобновил транспортировку газа по трубопроводу «Турецкий поток» после плановых профилактических работ. По нему газ поставляется из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы через Черное море и турецкую территорию. Проектная мощность трубопровода — 31,5 млрд куб. м газа в год.
В конце мая Россия возобновила поставки газа в Турцию по трубопроводу «Голубой поток» после завершения планового обслуживания. По итогам 2021 года по нему было поставлено в Турцию 15,98 млрд куб. м газа, что стало максимумом с начала эксплуатации трубопровода в 2003 году.