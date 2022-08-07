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Украинский терроризм на освобожденных территориях

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Теракты на освобожденных территориях против гражданских функционеров Военно-Гражданских Администраций.
Ничего неожиданного не происходит – все это мы видили на Кавказе, в Сирии, теперь на Украине.
Проблема как обычно решается путем методичной и системной КТО в течение нескольких лет.
Само собой, необходимо признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями и приравнять их к ИГИЛ. Соответственно, сотрудники этих организаций и их пособники должны априори проходить по статье терроризм, просто по факту принадлежности к данным структурам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7784011.html
Метки: война на украине, гур моу, сбу, терроризм, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25127 21033
    марина три часа назад

      Вся российская пресса взволнована. Коллективный иммунитет в стране снизился до 8,6 процентов. А заболеваемость выросла до почти 19 тысяч человек в сутки.
      Неангажированная пресса рядом бы для сравнения написала, что в Японии, где тремя дозами вакцин привито более 60 процентов населения и мифический коллективный иммунитет превышает российский почти в десять раз, число ежедневных заражений сейчас перевалило за 200 тысяч. И примерно такая же картина в Австралии. Написала бы и перестала волноваться. И читателей волновать.
      Но неангажированной прессы у нас нет. Все денег хотят. -..

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