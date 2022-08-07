Украинский терроризм на освобожденных территориях
Теракты на освобожденных территориях против гражданских функционеров Военно-Гражданских Администраций.
Ничего неожиданного не происходит – все это мы видили на Кавказе, в Сирии, теперь на Украине.
Проблема как обычно решается путем методичной и системной КТО в течение нескольких лет.
Само собой, необходимо признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями и приравнять их к ИГИЛ. Соответственно, сотрудники этих организаций и их пособники должны априори проходить по статье терроризм, просто по факту принадлежности к данным структурам.
Вся российская пресса взволнована. Коллективный иммунитет в стране снизился до 8,6 процентов. А заболеваемость выросла до почти 19 тысяч человек в сутки.
Неангажированная пресса рядом бы для сравнения написала, что в Японии, где тремя дозами вакцин привито более 60 процентов населения и мифический коллективный иммунитет превышает российский почти в десять раз, число ежедневных заражений сейчас перевалило за 200 тысяч. И примерно такая же картина в Австралии. Написала бы и перестала волноваться. И читателей волновать.
Но неангажированной прессы у нас нет. Все денег хотят. -..