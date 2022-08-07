Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие. По его мнению, такое оружие висит над всем миром домокловым мечом и угрожает уничтожить его за считанные часы. Об этом он написал в своем Telegram. «Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено»

1. Ядерное оружие на сегодня является единственной преградой на пути мировой войны.

2. Если бы в мире не существовало ядерного оружия, то США и НАТО незамедлительно напали бы на Россию.

3. Поэтому проще запретить самого Дерипаску, а ядерный щит страны укреплять и модернизировать.