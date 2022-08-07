Навсегда избавиться от ядерного оружия
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие. По его мнению, такое оружие висит над всем миром домокловым мечом и угрожает уничтожить его за считанные часы. Об этом он написал в своем Telegram. «Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено»
1. Ядерное оружие на сегодня является единственной преградой на пути мировой войны.
2. Если бы в мире не существовало ядерного оружия, то США и НАТО незамедлительно напали бы на Россию.
3. Поэтому проще запретить самого Дерипаску, а ядерный щит страны укреплять и модернизировать.
А не пошел бы этот Дерипаска куда подальше?
И желательно навсегда. У этого кренделя наверняка бункер уже подготовлен с автономным проживанием пару недель.
А давайте так : посмотрим реально на вещи : сегодня на Украине мы воюем с НАТО. Есть такое? Есть.
Ну и представьте открытое столкновение нас с НАТО. Силы примерно 1 : 10. И как? Только тактическое ЯО. Силы не равны. Далеко не в нашу пользу. Но эта фаза тактического применения может перерости в глобальный масштаб. Когда цивилизация в очередной раз исчезнет на планете, и все по новому. Такое уже было, и не один раз.
С Украиной понятно. Сегодня еще одни цепные псы тявкают и готовятся к крестовому походу против нас. Поляки. Видимо память напрочь отбило. Хотя,о чем я? Какая память может быть у упырей? Их моск не в состоянии переварить простые вещи,- причинно следственные связи, а тут еще чего-то другого от них ожидать….))
Не смогут применить ядерную триаду. Побоятся огорчать западных партнёров и наставников. Не то что белых господ, украинцев боятся: несколько месяцев ищут центры принятия решений в Киеве, никак не могут прицелиться.
Да неужели? Все уже давно определено, координаты известны. Есть красная черта, есть договорняк. Пиндостан не предоставляет дальнобойные снаряды для Хаймарс,мы забываем координаты киевской рады и гнезда главного наркомана. Кто переступит эту черту,…. посмотрим.
Разговоры гослиц про удары по центрам принятия решений значит был пустой трёп? Таких людей серьёзные партнёры не уважают, лучше бы тогда промолчали. Откуда вам известно что прощение за обстрелы российских городов обменяли на непоставку дальнобойных боеприпасов?
Цитирую по памяти, в вольном изложении, со своими пояснениями, высказывание криминального авторитета: не носи пистолет, если нет смелости выстрелить, а если чисто попугать, то при столкновении с серьёзными людьми модель оружия должна быть с плавными обводами корпуса и без мушки. Чтобы чувствовать себя в безопасности под государственным ядерным зонтиком, нужно иметь уверенность в решимости государства применить ядерную триаду на максимальное уничтожение врага, а не немножко попугать, и немножко продемонстрировать разрушения, тогда сразу пусть пилят мушку, короче нужны другие яйца у руководства. Считаю что мушку уже спилили и приняли соответствующее положение.
Если запретить хохлов, то они все равно расплодятся, и создадут отряды предателей из трех секретных сотрудников везде.