Наша турбина и наш БПЛА. Новые разработки России
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Пока вся Европа, затаив дыхание следит за злоключениями немецкой турбины Siemens для «Северного потока», российские предприятия вышли на финальную стадию разработки собственных газовых турбин большой мощности. Насколько российская энергетика зависит от иностранных турбин, сможем ли мы успеть заменить их на российские, а также о новом российском беспилотнике и других позитивных новостях недели – в нашем выпуске.
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