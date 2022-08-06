Ватикан – история тайного влияния и шпионажа.
Что общего у тамплиеров с ассасинами и боевыми монахами Шаолиня. Иезуиты — шпионы и агенты влияния. Как фашисты воссоздали Ватикан и другие тайны Святого Престола от основания и до наших дней, рассказанные Александром Артамоновым.
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