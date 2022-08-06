Игорь Сдвижков. Сражение за Воронеж. Часть 2. 5 июля 1942 Великая Германия прорывается к городу
Игорь Сдвижков. ”Сражение за Воронеж.” Часть 2. Бои 5 июля 1942 года, Великая Германия прорывается к городу.
В этой части рассказ про начало боёв за Воронеж.
- Общее положение на фронте.
- Борьба за плацдарм у Рудки.
- Вскрытие плацдарма и прорыв немецкой дивизии Великая Германия в пригород Воронежа.
- Подход немецких моторизованных дивизий.
- Подход танковых бригад советского 18-го танкового корпуса.
- Планы и решения командования сторон на дальнейшие действия.
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!
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Часть 1. Создание плацдарма у Малышево 4 июля 1942 года:
https://youtu.be/GDLPylie4mY
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