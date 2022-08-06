Деды воевали
Частный телеграм канал – https://t.me/+QHxBq-GpGxc0MTAy
Если даже каждый третий отправит всего 5 $, мы сможем изменить ВСЁ:
ЮMoney – https://yoomoney.ru/to/410015656761582/0
Лучший онлайн обменник для обмена чего угодно на криптовалюты : https://www.bestchange.ru/sberbank-to-bitcoin.html
Кошельки:
Btc – bc1q9mlx8gszuux3h2jandyr9rvltkgy0dmpm9eeml
Eth – 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C
USDT (ERC) 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C
USDT (TRC) TN1qRHyRTVr8ZCMQXsdkXV4My4vXcnogKd
USDC (ERC) 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C
USDC (TRC) TN1qRHyRTVr8ZCMQXsdkXV4My4vXcnogKd
TRX TN1qRHyRTVr8ZCMQXsdkXV4My4vXcnogKd
LTC ltc1qv6gc3uhwhv0xexyf9h77mtk2snhzgeg96sejqg
BNB bnb1zpudv6mdkdqsc5z6vxhq8hhneuh760nkf7meh8
Dash – XuzQVp2cRd1ZB1CbdhgGJHEZawsME1yi7a
SOL G9xXGdTk9PN7SPAgUDcvQx4jNVgeWTdCxsakrugRQoK4
DOGE DASfu2CSWHX1G1zTJn8RfKQ9yggmdJMvPn
Polygon 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C
Shib 0xc7eC5A9947f51041F7003bCD16C039ca1ad4135C
PayPal по требованию украинской власти отключен, украинская власть сообщила компании, что мы “отправляем средства террористам”. Потому только криптовалюта, друзья.