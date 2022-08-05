Война и русский дух
Алан Мамиев и Алексей Орлов
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Многие историки сходятся во мнении: что кроется в загадочном боевом духе русского человека?
Многие говорят, что секрет всех побед русской армии — это совокупность моральных и психологических качеств.
Во время войны боевой дух солдат поддерживают командиры. Поднятие боевого духа достигается путем воспитания идейных убеждений, сплочённости, храбрости, ответственности каждого солдата.
История многих войн и сражений, в которых участвовали российские воины, даёт много тому подтверждений.
Русский солдат знает, к чему он стремится — к победе. Он защищает свою Родину, свою семью, без которых не может быть продолжения его рода и счастья.
Давайте в эфире поговорим о войне и русском духе сегодняшнего дня…
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Быть ДОБРУ!
#война #русскийдух #аланмамиев #алексейорлов
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