Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области.

Уничтожено до 150-ти военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350-ти снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов.

◽️В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ.

◽️Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наёмников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии.

◽️Для пресечения протестов националисты и иностранные наёмники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182-х районах.

Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Константиновка и Артёмовск Донецкой Народной Республики.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО «Град».

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области.

◽️Кроме того, перехвачены: три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.