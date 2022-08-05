Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (05.08.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области.
Уничтожено до 150-ти военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350-ти снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов.
◽️В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ.
◽️Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наёмников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии.
◽️Для пресечения протестов националисты и иностранные наёмники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182-х районах.
Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Константиновка и Артёмовск Донецкой Народной Республики.
В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО «Град».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области.
◽️Кроме того, перехвачены: три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.