Как натравливали Германию на СССР. Игорь Шишкин
Какая была роль Британии в начале двух Мировых войн? В чем была выгода Британии от начала Мировых войн? Кто и как усилил Германию перед Второй Мировой войной? Беседуем с автором книги «Безупречный пакт. Кто разрушил Британскую империю?» Игорем Шишкиным.
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Книга «Безупречный пакт. Кто разрушил Британскую империю?» Игорь Шишкин. 2-е издание https://den-magazin.ru/utm/1295
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