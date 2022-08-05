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Блокировка канала Дмитрия Пучкова/Егор Яковлев

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Вечером пятницы Егор Яковлев проведёт традиционный прямой эфир и ответит на вопросы зрителей.
#цифроваяистория #егоряковлев #стримЦИ #тупичок #гоблин

Площадки Дмитрия Пучкова:
ВК: https://vk.com/goblin_oper_ru
Рутуб: https://rutube.ru/channel/23492116/
Дзен: https://zen.yandex.ru/goblin_oper
iTunes: https://itunes.apple.com/ru/podcast/tynu40k-goblina/i..
сайт Tynu40k: https://oper.ru/video/

Фестиваль «Цифровая история» в Москве 17-18 сентября: https://usnd.to/0YBq

Экскурсии экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O3mjlqEotxQ
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