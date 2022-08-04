Визит Пелоси на Тайвань завершился. Что дальше? Константин Сивков
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси слетала на Тайвань и вернулась, несмотря на угрозы Пекина. О том, что повлечёт за собой этот визит рассказывает военный аналитик Константин Сивков.
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#ДеньТВ #Тайвань #Пелоси
китай не вояка и надеяться на его просто глупо и даже опасно
Фсе китайцы произшли от мордвы.
Трахаюцца как кошки.
С ними опасно воевать.