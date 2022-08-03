Право собственности, развитие хозяйства в России и задачи экономики

Право собственности и вопросы приватизации, развитие фермерства и поддержка сельского хозяйства, главные задачи экономики и ее роль в нашей жизни. Об этом и не только в эфире радио Sputnik с депутатом Госдумы и публицистом Анатолием Вассерманом.

Гость: Георгий Клейнер, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, руководитель научного направления Центрального экономико-математического института РАН

Георгий Клейнер: я считаю, что экономика — уникальная наука. Ни одна из наук, которые нам известны, не обладает возможностью интегрировать человека в природу, общество и даже во вселенную, как единое целое. Это прерогатива экономики;

Георгий Клейнер: вы помните историю с коллективизацией, затаскиванием в колхоз. История кибуц совершенно иная. Там, где не следует применять силу. Если ее начинают применять, пусть даже в самых благих целях, экономика начинает сопротивляться;

Георгий Клейнер: я хотел бы предостеречь наших слушателей, да и себя самого, от упрощенного понимания факторов. Неправильно, когда выхватывается один фактор без всего остального, и он рассматривается, как единственный.

Источник — https://radiosputnik.ria.ru/20220802/1806784405.html