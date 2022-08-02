Визит
По визиту Пелоси.
1. Самолет Пелоси сел на Тайване. США заявляют, что это не нарушает "политику одного Китая" и различные договороенности. Китай считает ровно наоборот.
2. Прямых военных инцидентов во время захода самолета на посадку не было. Сообщения о воздушном бое над проливом не подтвердились.
3. Китай анонсировал масштабные военные учения с 4 по 7 августа по периметру Тайваня. Сегодня начнутся ракетные стрельбы с неядерными боеголовками.
4. МИД КНР пообещал мощный и жесткий ответ. Но тут очевидно нужны какие-то действия, так как одних слов очевидно недостаточно.
Таким образом США совершенно прямолинейно пошли на прямую провокацию против Китая, даже с учетом рисков военного столкновения двух ядерных держав.
Вашингтон сделал свой ход. Теперь ждем, чем ответит Пекин. Если не считать Гонконга, это первое прямое столкновение США и Китае в Новой Холодной Войне. Что-то в духе Берлинского кризиса 1948-1949.