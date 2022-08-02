Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (02.08.2022 г.)

0 0

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 

В результате удара ВКС России по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики уничтожено более 50-ти националистов 2-го батальона данного соединения.

Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации: украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники. 

В населённых пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники.

В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска, уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами. 

◽️Понёсший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

Уничтожено семь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Артёмовск, Константиновка, Очеретино Донецкой Народной Республики, Трудовое Запорожской области и Николаев.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Также подавлено: четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Доброполье Запорожской области, Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалёвка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4655 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/18204
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (30.06.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.07.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.07.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (24.06.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru