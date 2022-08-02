Почему цифровизация экономически невыгодна. Александр Пастухов
Как цифровые технологии упёрлись в потолок развития? Почему глобальные информационные системы стали уязвимыми и превратились в бремя? Где лежат границы цифрового суверенитета? Об этом Алексею Каныгину рассказывает директор АО “Русское техническое общество” Александр Пастухов.
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#ДеньТВ #цифровизация #Пастухов
С одной стороны избавились от кучи всяких “корумпированных” конторок, – посредством, например МФЦ.
С другой стороны “наплодили” кучу “офисного планктона” так как от бумаги не ушли и,- все дублируется.
Наверное нет ещё такого искусственного интеллекта, чтобы он составлял вместо человека бизнес-план, бухгалтерскую и налоговую отчетность, мог посчитать себестоимость, начислять зарплату, заменить менеджеров, маркетологов, мерчендайзеров, супервайзеров и дилеров, отвечать на жалобы трудящихся, брать взятки и воровать.
Интелекта то может на все это и хватит, только вот проверяющим,отвечающим, берущим и ворующим…, – это не на руку.
Поэтому, – есть так как есть.