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Почему цифровизация экономически невыгодна. Александр Пастухов

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Как цифровые технологии упёрлись в потолок развития? Почему глобальные информационные системы стали уязвимыми и превратились в бремя? Где лежат границы цифрового суверенитета? Об этом Алексею Каныгину рассказывает директор АО “Русское техническое общество” Александр Пастухов.

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#ДеньТВ #цифровизация #Пастухов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O-cHxcstQlY
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 2739 2655
    Виктор 44 мин. назад

      С одной стороны избавились от кучи всяких “корумпированных” конторок, – посредством, например МФЦ.
      С другой стороны “наплодили” кучу “офисного планктона” так как от бумаги не ушли и,- все дублируется.

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      • 17429 15875
        РусаВиктор 18 мин. назад

          Наверное нет ещё такого искусственного интеллекта, чтобы он составлял вместо человека бизнес-план, бухгалтерскую и налоговую отчетность, мог посчитать себестоимость, начислять зарплату, заменить менеджеров, маркетологов, мерчендайзеров, супервайзеров и дилеров, отвечать на жалобы трудящихся, брать взятки и воровать.

          1
          1
          • 2739 2655
            ВикторРуса только что

              Интелекта то может на все это и хватит, только вот проверяющим,отвечающим, берущим и ворующим…, – это не на руку.
              Поэтому, – есть так как есть.

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