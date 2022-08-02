Никогда не знаешь, когда и где недуг может застать врасплох. Так, 68-летний мужчина с нарушением мозгового кровообращения вовремя попал в руки компетентных врачей городской клинической больницы им. Вересаева, и врачи сделали всё возможное, чтобы спасти пациента и восстановить его утраченные двигательные функции.

Мужчину 68 лет с подозрением на инсульт и отказавшими левыми конечностями в больницу доставили родственники. Оперативно обследовав пациента, они обнаружили массивное поражение правого полушария головного мозга, при котором вероятность остаться инвалидом была достаточно высокой. Чтобы выявить очаг поражения, доктора сделали компьютерную томографию и увидели двухуровневое поражение сосудов, которые отвечают за кровоснабжение головного мозга, а также заметили полное перекрытие правой внутренней сонной артерии и тромб в крупных внутричерепных сосудах.

Пациенту потребовалось немедленное хирургическое вмешательство. Хирурги сделали высокотехнологичную операцию: удалили тромб и установили стенку в месте сужения правой внутренней сонной артерии в целях предотвращения её закупорки и повторного приступа инсульта. По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаила Струценко, подобные операции являются одними из самых сложных и продвинутых среди эндоваскулярных методов лечения и требуют большой хирургической практики.

Уже на следующий день после операции пациенту стало лучше. Однако на его полное восстановление потребовалось время. Он прошел лечение в отделении неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения под присмотром специалистов ранней медицинской реабилитации. Кроме того, пациент проходил программу функциональной компенсации: сначала восстанавливал навыки самообслуживания и передвигался в прикроватном пространстве, а после курса ЛФК и вовсе вернул себе утраченные функции. Второй этап лечения пациент проходил в отделении медицинской реабилитации. Быстрому восстановлению способствовали также комфорт в палате и правильное питание, которое является основой здоровья человека. Все пациенты больницы им. Вересаева питаются вкусной диетической пищей, которую готовят специалисты комбината питания. Однако каждый питается сбалансированным рационом, который соответствует номеру определённого лечебного стола. Такие диеты приписывает врач в зависимости от заболевания. А задача профессионалов - приготовить качественные и свежие блюда, которые будут соответствовать требованиям Роспотребнадзора и СанПиНа. В больнице им. Вересаева питание больных предусмотрено в формате индивидуальных лечебных рационов – подносов с набором блюд в индивидуальной упаковке, включающих столовые приборы и салфетки. Готовят их на специализированных производственно-логистических комплексах. Подобный формат питания очень удобен тем, что пациенту больницы не нужно ходить в буфет: ему все приносят и подают подогретым.

Сейчас пациента выписали в удовлетворительном состоянии. Врачи будут амбулаторно отслеживать его состояние, чтобы выявить возможные риски ухудшения здоровья и предотвратить их заранее.