Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (01.08.2022 г.)

29 0

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

 В результате высокоточного удара в городе Харьков, на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS». Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников.

 Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесён удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники.

 Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины.

 Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки уничтожено: два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики Донецкой Народной Республики, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополь Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239-ти районах. Кроме того, в районе населенного пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon».

 В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское Донецкой Народной Республики уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.

 Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.

 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/18171
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (30.06.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (16.07.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.07.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (24.06.2022 г.)
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (25.06.2022 г.)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru