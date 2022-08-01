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Открытым Текстом 31.07.2022

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Выход из МКС

Хватит ли США для работы в космосе того фонда, что есть в НАСА.

Международная космическая станция работает с конца тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Связанные с нею затраты уже превысили полтораста миллиардов долларов, а по нынешнему курсу не меньше двухсот пятидесяти.

В работах на МКС участвуют Российская Федерация, Соединённые Государства Америки, Япония, Канада и через Европейское космическое агентство ещё десять государств. Два — Бразилия и Британия — из работы уже вышли.

Двадцать шестого июля на рабочей встрече с президентом РФ глава Роскосмоса Юрий Иванович Борисов сообщил, что после 2024 года РФ прекратит работу с МКС и далее будет развивать собственную орбитальную станцию.

Открытым текстом сообщаю: львиная доля встречи не опубликована. Ведь Роскосмос — это ещё и стратегические ракеты вроде успешно испытанного в этом году «Сармата», идущего на смену советскому ветерану «Воеводе», и военные спутники, и многие другие секреты.

Открытым текстом полагаю: окончательное решение оглашено у президента, а не в рабочем порядке, потому, что заклятые партнёры то ли не верят в нашу готовность отказаться от плодов четвертьвековых совместных усилий, то ли надеются, что без них у нас не выйдет.

Увы, любая техника рано или поздно стареет настолько, что проще начать с нуля, чем латать и модернизировать. Нашу предыдущую станцию «Мир» мы использовали пятнадцать лет, но в 2001-ом затопили потому, что не было смысла даже перестыковывать с неё на новую сравнительно свежие блоки: уже придумались более эффективные решения.

Но, похоже, дело не только в старости. Открытым текстом напоминаю: наши основные партнёры по МКС — СГА — ведут себя в космосе, мягко говоря, странно, а на земле пытаются вовсе отменить наше существование.

Открытым текстом уверен: выгоды от обитаемой станции столь велики, что наши усилия на создание новой окупятся. А вот хватит ли СГА для работы в космосе того патентного фонда, что накоплен их национальным аэрокосмическим агентством и нынче безвозмездно используется фирмой Илона Ривза Эрроловича Маска?

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-31-07-2022/
Метки: илон маск, космос, мкс, открытым текстом, последние выпуски, юрий борисов
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