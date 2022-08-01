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Что происходит в Косово

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Что происходит в Косово

▪️ власти самопровозглашенного Косово заявили, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестают действовать сербские документы, вместо которых на въезде в край будет выдаваться временная справка, тогда же начнется и обязательная перерегистрация машин с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово"

▪️ сербский президент Вучич заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь начнет на севере края операцию и перекроет въезд

▪️ Вучич также заявил: "прошу албанцев образумиться, прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что могло бы привести к конфликту… если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов – Сербия победит"

▪️ местные издания пишут, что вечером в северных, населенных сербами районах Косово зазвучали тревожные сирены (https://t.me/rian_ru/172821), которые смолкли через несколько часов, у базы пограничной полиции самопровозглашенного Косово у КПП "Ярине" развернут спецназ в бронежилетах и с автоматами, закрыты КПП "Ярине" и "Брняк" в центральную часть Сербии

▪️ косовские албанцы собираются в группы в "своей", южной части Косовска-Митровицы у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются и строят баррикады на трассах местные сербы, сообщают репортеры

▪️ сербское минобороны опровергло сообщения о вводе военных на территорию Косово и Метохии и столкновениях с полицией самопровозглашенного Косово и призвало не распространять дезинформацию

▪️ полиция самопровозглашенного Косово заявила о выстрелах в сторону своих сотрудников, пострадавших нет, позже журналисты сообщили, что на баррикадах на КПП "Ярине" пострадал один серб

▪️ сербские власти заявили, что действия Приштины направлены на изгнание из края сербов, которым по соглашениям 2015 года гарантирована автономия в регионе

▪️ МИД России выступил с заявлением: "Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово" и назвали происходящее "шагом к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов"

▪️ в 2021 Приштина уже запрещала въезд машин с сербскими номерами и перебрасывала на север спецназ на бронетехнике и снайперов, сербы в ответ перекрывали трассу, несмотря на применение слезоточивого газа и спецсредств, а со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29 – в результате договорились на въезде в край заклеивать сербские номера, а при выезде – RKS

https://t.me/boris_rozhin/59016 – цинк

* * *

На данный момент что в ВС Сербии, что в косовском спецназе ROSU, что в миротворческих силах KFOR происходят относительно штатные мероприятия, которые неоднократно отрабатывались на учениях и тренировках на случай эскалации. Поэтому пока о возможном упредительном огне артиллерии говорить (https://t.me/vysokygovorit/8933) преждевременно.

Подразделения занимают штатные позиции и рубежи на случай возможного обострения. Со стороны балканских политиков звучат пусть и грозно-решительные заявления, но в рамках общего политико-популистичного противостояния, чтобы подогреть ожидания масс.

Но чем сегодняшняя ситуация отличается от аналогичных провокаций?

Градусом мировой истерии, уровнем дезинформации (в первую очередь, по линии Албании и Турции) и огромного ожидания местного населения (со всех сторон) раз и навсегда решить вопрос Косово.

https://t.me/rybar/36470 – цинк

* * *

По ситуации на Балканах.

Начнем с того, что это не первое серьезное обострение, которое происходит в Косово за последнее время. Проблема между Приштиной и Белградом в основном состоит в том, что одна сторона предпринимает насильственные шаги, а другая отступает перед лицом этого насилия (знакомая ситуация). Очевидно, что албанцы пользуются поддержкой западных держав, прежде всего США и Великобритании. Более двадцати лет Вашингтон и Лондон пытались обойти международное право и реализовать проект независимости Косово. Политические элиты, возглавляющие Косово, происходят из террористических и криминальных структур, они не умеют решать проблемы никаким другим способом, кроме насилия. Воодушевленные внешней поддержкой, они совершают постоянное насилие против сербского населения на территории Косово, в особенности в северных районах, более густонаселенных сербами. В дополнение к этому, изгнанное из Косово сербское население так и не получило возможности вернутся в свои дома, хотя об это были договоренности.

С другой стороны, нужно отметить, что правительство Сербии поддерживает такое поведение Приштины, не предпринимая никаких ответных мер. Следует отметить, что у Сербии есть возможность повернуть ситуацию в свою пользу, но руководство государства этого не делает. В качестве примера необходимо указать, что почти все товары, импортируемые Косовом из ЕС, проходят через Центральную Сербию. Достаточно принять решение о приостановке транзита этих товаров до тех пор, пока ситуация в Косово не вернется в рамки международного права и резолюции 1244.

Еще осенью 2021 года сербов заставляли клеить на номера автомобилей стикеры, прикрывающие символику Сербии, некоторое время назад Приштина ввела запрет на нейтральные идентификационные карты и номерные знаки для автомобилей сербов, это вызвало новый виток обострения. В дополнение к этому, Приштина не позволяет местным сербам провести выборы в органы самоуправления с широкими полномочиями, о чем стороны вроде как договорились под давлением ЕС и зафиксировали это в Брюссельских соглашениях. ЕС, выступивший вроде бы третейским судьей между сторонами, очевидно не справляется с ситуацией и пытается просто удержать стороны по углам.

На фоне Украинского конфликта, эскалация в Косово будет безусловным открытием второго фронта, равнозначно Арцаху, или Приднестровью. Для Украины это будет не лучший сценарий, каким был бы например кейс Приднестровья, потому что он приведет к отвлечению внимания от украинского кейса — война в центре Европы, это не война на ее окраине. Для ЕС это будет очередной сильнейший экономический удар, который может привести к глубокому нокауту. Для России сценарий также негативный, так как возможности Москвы на Балканах очень сильно ограничены, в отличии от Приднестровья или Арцаха, где хотя бы есть присутствие и хоть какой-то логистический доступ.

https://t.me/togarma301/5462 – цинк

К ночи контингенты НАТО выдвинулись к границам Косово. В самом Косово идет мобилизация полицейских сил.
ООН призывает избегать эскалации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7773083.html
Метки: балканы, Европа, евросоюз, косово, нато, Сербия, сербы
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