Россия перехватывает стратегическую инициативу
Зачем в Москву прилетел бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер? Будет ли реанимирован проект “Северный поток-2″? С чем связана возможная отставка канцлера ФРГ Олафа Шольца? Почему Эрдоган поддерживает хорошие отношения с Путиным вопреки Брюсселю и НАТО? Почему Израиль сейчас нуждается в России? Об этом и не только говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.
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