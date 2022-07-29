Обстрел колонии в Еленовке
Ночью из РСЗО HIMARS была обстреляна колония в Еленовке, где содержатся украинские военнпопленные. В частности, туда вывозились для содержания сдавшиеся в плен нацики с "Азовстали" – здоровых везли в Еленовку, а раненых и калек (часть из которых потом поменяли) – в Новоазовск.
По данным на утро в результате попадания в барак с военнопленными как минимум 40 человек погибли и еще 140 получили ранения. Разбор завалов продолжается, так что число пострадавших может увеличиться.
Украина продолжает пробивать новые глубины дна.
Где быстрая реакция СМИ РФ по возможности обстрела колонии в Еленовки ХИМАРСАМИ с указанием расстояния для дебилов ?
Зато в это же время :
“Послы стран “Большой семерки” в Украине прибыли в Одессу, отмечают важность сделки об экспорте агропромышленной продукции через украинские порты, сообщила посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.
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“Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы еще раз подчеркнуть важность сделки при посредничестве ООН, позволяющей вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать сделку”, – написал Симмонс в Твиттер в пятницу.
Как сообщалось, под эгидой ООН Украина и Турция 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю.”
п.с. всем на …на мясо-главное их территория ,как им сказали ,должна отдавать им же урожай..а Россия не против -она сотрудничает…А хохлы считали ,что Европа ради них старается…
Главное что Азовское море закрыто полностью за ненадобностью, и борьба за мост закончилась. Собралась братва, и нашла жирную точку G
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазины бренда H&M снова откроются в Беларуси. Информация об этом опубликована в официальном аккаунте белорусского подразделения бренда «ВКонтакте».
Сообщается, что любители бренда смогут отправиться на шопинг в фирменные магазины H&M уже в августе.”
п.с. вот ,вот потихоньку потихоньку признают РБ ,ведь знают же что Батя хороший всех любит ,всем визы дает .А плохих наказывает ,сегодня отозвал посла Британии …
Проявились только что Пушилин и Белецкий. Каждый – на своей волне. Интересно, – будет ли железобетонное доказательство для даже дебилов ? Раненые, осколки, трассировка залпа, количество и вид боеприпаса и пр. и западные представители ООН-ы, КК и эксперды с журналюгами ? И будет ли от этого какой либо толк, или прокатит как обычно,- “Кто первый встал (СОВРАЛ)- того и тапки (пгавда) ?” Снова кровавое событие по приезду ослов ( послов) к Зельцу. Знаково.