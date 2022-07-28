“Терминатор” в СВО
О боевом опыте применение БМПТ "Терминатор" в СВО на Украине. Для этих машин это первая серьезная война.
Активно применялись в боях за Камышеваху, Северодонецк.
"Терминатор" в СВО
Несмотря на всю привлекательность концепции данной боевой машины (про внешний вид и вовсе молчу) – а это сопровождение танков и уничтожение противотанковых средств, БМПТ довольно проблемная машина, причем основные «нюансы» лежат совершенно в иных плоскостях, нежели ТТХ и боевые возможности.
Насколько я знаю, роль и место БМПТ до сих пор четко не определено и в типовых ОШС подразделений их нет.
«Терминатор» не просто новый танк или БМП взамен старых, а принципиально новая машина, при этом она не способна заменить ни одну из них. По логике она должна войти в состав танковых подразделений, но на каких правах – х.з.
Нет системы подготовки членов экипажа (кроме механика-водителя) и особенно актуально это для командных должностей, так БМПТ призвана реализовывать новую тактику, требующую очень высокого уровня взаимодействия.
Нет понимания требуемой логистики и как встроить ее даже в ту, бесконечно далекую от идеальной, систему снабжения, что имеется.
Сдается мне, что пикировка между представителями «Уравлагонзавода» (машина – Агонь, аналогов нет!) и МО (но куда ее деть?!) длилась бы вечно, а «Терминаторы» тем временем медленно, но верно закупались бы разными африканскими странами, но СВО внесло свои коррективы и экспериментальной партии машин пришлось доказывать на деле, насколько все-таки возмужал Wall-e…
Далее цитирую:
«Машина зарекомендовала себя достойно.
Во-первых, хочется отметить высокую защищенность – передний броневой выдержал четыре попадания из танковой пушки кумулятивным снарядом и экипаж отделался только легким испугом.
Все используемые машины оснащены эффективным КАЗ, который лучше держать на полуавтомате, в виду хитрожопого противника, который местами, но попадается.
Во-вторых, комплекс вооружения позволяет успешно решать самые разнообразные задачи.
Очень хорошо зарекомендовал себя АГС – большой БК позволяет буквально выкашивать позиции противника.
ПТУР «АТАКА» мощный и щелкает все, начиная от вражеской брони, а заканчивая ДОТами или небольшими строениями.
Но тут начинаются особенности – ПТУРов всего четыре и есть нюансы по их применению в некоторых условиях (например – высокая запыленность) из-за реализованной системы управления.
Главный минус – 30-ка так как перекос ленты, а он случается, устранить можно только покинув машину.
Но несмотря на это экипажи машиной довольны» (с).
КАК ИТОГ.
На мой взгляд, главным плюсом БМПТ является вовсе не комплекс вооружения (хоть он сразу бросается в глаза), а сопоставимая с танками бронезащита, позволяющая действовать совместно, в одних боевых порядках.
Что касается выводов о состоятельности «Терминатора», что для «заебись, мне нравится» – их вполне достаточно, поэтому, вангую, что количество соответствующих ИКСпертов отныне резко вырастет.
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