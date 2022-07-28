О поставках оружия на Украину
О поставках оружия на Украину
Применительно к истории https://colonelcassad.livejournal.com/7762081.html с всплывшими документами о закупках старой советской военной техники для ВСУ следует указать ряд моментов.
1. Несмотря на многолетние разговоры о росте украинской оборонной промышленности, большинство ее «ноу-хау» так и остались в единично-выставочных экземплярах, в силу чего существенного воздействия на ход боевых действий не оказывают. На текущем этапе основные проблемы для ВС РФ исходят в подавляющем большинстве случаев от зарубежных образцов вооружений.
2. Украина так и не смогла обеспечить развитие полноценной военной индустрии, которая могла бы обеспечить массовое производство вооружений для мобилизованной армии. Кроме того, то, что имелось в наличии, было уничтожено ударами ВС РФ. Можно предположить, что предвоенные закупки старых вооружений, а также текущие поставки старых вооружений, изначально исходили из предпосылки, что с производственной точки зрения Украина никак не потянет длительный конфликт и вооружения предстоит закупать за рубежом несмотря на все победные реляции про «ультимативное украинское оружие». Так на практике и происходит.
3. Так как современные образцы вооружений стоят дорого, ставка изначально делалась на закупки старых советских и НАТОвских вооружений, которые не так жалко потерять и которые стоят достаточно дешево, чтобы обеспечить массовость поставок для вооружения мобилизованного населения.
4. Украина с 2014 года активно пыталась закупать различное старое советское и НАТОвское оружие для компенсации потерь в кампаниях 2014-2015 годов, где особо остро стоял вопрос компенсации потерь в бронетехнике и артиллерии, а также восстановления авиации.
5. Поиск велся не только в странах Восточной Европы. На Ближнем Востоке пытались купить комплектующие для вертолетов. Схема закупки бронетехники в Казахстане хорошо расписана в материале. Закупали даже в России. Из РФ до 2015 года я ЯДЗ получали комплектующие для военных бронеавтомобилей. Позднее была выстроена схема с завозом комплектующих через Приднестровье, которую прикрыла ФСБ. Были попытки получить доступ к закупкам лопаток для вертолетных двигателей, а также лопастей. Все это являлось отражением неспособности Украины замещать базовые образцы вооружений, поэтому восполнение потерь или же текущее затыкание дыр идет по принципу – лишь бы было, безотносительно вопроса качества, унификации, ремонтопригодности и т.п.
6. Западные спецслужбы и аффилированные с ними компании прекрасно знали, как работают такие схемы еще по Сирийской войне и поэтому различные серые схемы поставок вооружений и боеприпасов в обход европейских правовых процедур осуществлялись как по маслу. Восточная Европа, как и в случае с Сирией, выступала основным логистическим хабом, где аккумулировались не только резервы со складов ОВД, но и оружие, которые удавалось закупить в других регионах. То, что они занимались этим активно с 2014 года, лишний раз указывает на то, что Украину готовили к войне с Россией задолго до СВО и сейчас просто наступила финализация процесса. Впрочем, сам факт такой подготовки к развязыванию войны на Украине Запад нынче особо и не скрывает.
Память русских умой,
Мертвецов напои
Родниковой водой.
Брат на брата от бреда
Родина вернись с победой.
Распальцованный взгляд,
Никотиновый вдох,
Воют бабы в ночи,
Я еще не подох.
Опустело село,
Пьет Рязань из Днепра,
От венков расцвело,
Спирт идет на ура.
Ждут грачи зерно в полях ,
Все продали жид и лях.
Родина, вернись с победой.
я одного не пойму, нафига врагам продавать газ и проч? надо воще все деловые отношения в ноль, а так получается кому война, беда, а кому то обогащение? бизнес на крови и при том крови прежде всего наших?вот кто мне прояснит эту подлость?
А исходя из чего Вы для себя определите, или выберете, чьё-либо объяснение как убедительное ? Критерий “убедительности” для Вас – какой или что ?
любой вариант, ВАШ каков?
А Вы чё, – не поняли мой коммент ?) “Любой вариант” – что ?