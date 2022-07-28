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О поставках оружия на Украину

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О поставках оружия на Украину

Применительно к истории https://colonelcassad.livejournal.com/7762081.html с всплывшими документами о закупках старой советской военной техники для ВСУ следует указать ряд моментов.

1. Несмотря на многолетние разговоры о росте украинской оборонной промышленности, большинство ее «ноу-хау» так и остались в единично-выставочных экземплярах, в силу чего существенного воздействия на ход боевых действий не оказывают. На текущем этапе основные проблемы для ВС РФ исходят в подавляющем большинстве случаев от зарубежных образцов вооружений.

2. Украина так и не смогла обеспечить развитие полноценной военной индустрии, которая могла бы обеспечить массовое производство вооружений для мобилизованной армии. Кроме того, то, что имелось в наличии, было уничтожено ударами ВС РФ. Можно предположить, что предвоенные закупки старых вооружений, а также текущие поставки старых вооружений, изначально исходили из предпосылки, что с производственной точки зрения Украина никак не потянет длительный конфликт и вооружения предстоит закупать за рубежом несмотря на все победные реляции про «ультимативное украинское оружие». Так на практике и происходит.

3. Так как современные образцы вооружений стоят дорого, ставка изначально делалась на закупки старых советских и НАТОвских вооружений, которые не так жалко потерять и которые стоят достаточно дешево, чтобы обеспечить массовость поставок для вооружения мобилизованного населения.

4. Украина с 2014 года активно пыталась закупать различное старое советское и НАТОвское оружие для компенсации потерь в кампаниях 2014-2015 годов, где особо остро стоял вопрос компенсации потерь в бронетехнике и артиллерии, а также восстановления авиации.

5. Поиск велся не только в странах Восточной Европы. На Ближнем Востоке пытались купить комплектующие для вертолетов. Схема закупки бронетехники в Казахстане хорошо расписана в материале. Закупали даже в России. Из РФ до 2015 года я ЯДЗ получали комплектующие для военных бронеавтомобилей. Позднее была выстроена схема с завозом комплектующих через Приднестровье, которую прикрыла ФСБ. Были попытки получить доступ к закупкам лопаток для вертолетных двигателей, а также лопастей. Все это являлось отражением неспособности Украины замещать базовые образцы вооружений, поэтому восполнение потерь или же текущее затыкание дыр идет по принципу – лишь бы было, безотносительно вопроса качества, унификации, ремонтопригодности и т.п.

6. Западные спецслужбы и аффилированные с ними компании прекрасно знали, как работают такие схемы еще по Сирийской войне и поэтому различные серые схемы поставок вооружений и боеприпасов в обход европейских правовых процедур осуществлялись как по маслу. Восточная Европа, как и в случае с Сирией, выступала основным логистическим хабом, где аккумулировались не только резервы со складов ОВД, но и оружие, которые удавалось закупить в других регионах. То, что они занимались этим активно с 2014 года, лишний раз указывает на то, что Украину готовили к войне с Россией задолго до СВО и сейчас просто наступила финализация процесса. Впрочем, сам факт такой подготовки к развязыванию войны на Украине Запад нынче особо и не скрывает.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7764527.html
Метки: война на украине, документы, нато, Россия, спецслужбы, торговля оружием, Украина
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 9461 7101
    чужой два часа назад

      Память русских умой,
      Мертвецов напои
      Родниковой водой.
      Брат на брата от бреда
      Родина вернись с победой.
      Распальцованный взгляд,
      Никотиновый вдох,
      Воют бабы в ночи,
      Я еще не подох.
      Опустело село,
      Пьет Рязань из Днепра,
      От венков расцвело,
      Спирт идет на ура.
      Ждут грачи зерно в полях ,
      Все продали жид и лях.
      Родина, вернись с победой.

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    • 604 392
      Sibiryak 14 мин. назад

        я одного не пойму, нафига врагам продавать газ и проч? надо воще все деловые отношения в ноль, а так получается кому война, беда, а кому то обогащение? бизнес на крови и при том крови прежде всего наших?вот кто мне прояснит эту подлость?

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