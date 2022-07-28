Игорь Сдвижков. “Сражение за Воронеж.” Часть 1. Создание плацдарма у Малышево 24-й танковой дивизией Вермахта 4 июля 1942 года.В этой части рассказ про начало боёв за Воронеж.- Общее положение на фронте.- Захват немецкой 24-й танковой дивизией плацдарма у д.Малышево.- Бои за аэродром Балтимор.Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!Открыт прездзаказ на книгу И. Ю. Сдвижкова “Операция “Блау”. Начало”. Подписчики и зрители канала “Тактик Медиа” могут получить дополнительную скидку в 10 процентов по промокоду #blau.https://5rim.ru/product/operaciya-blau-nachalo/Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmediaТелеграмм: https://t.me/TacticMedia_OfficialДзен: https://zen.yandex.ru/tacticmediaRutube: https://rutube.ru/channel/23606772/