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Игорь Сдвижков. ‎”Сражение ‎за ‎Воронеж.” Часть 1. Создание плацдарма у Малышево 4 июля 1942 года

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Игорь Сдвижков. “Сражение за Воронеж.” Часть 1. Создание плацдарма у Малышево 24-й танковой дивизией Вермахта 4 июля 1942 года.
В этой части рассказ про начало боёв за Воронеж.
- Общее положение на фронте.
- Захват немецкой 24-й танковой дивизией плацдарма у д.Малышево.
- Бои за аэродром Балтимор.
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GDLPylie4mY
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