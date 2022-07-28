Игорь Сдвижков. ”Сражение за Воронеж.” Часть 1. Создание плацдарма у Малышево 4 июля 1942 года
Игорь Сдвижков. “Сражение за Воронеж.” Часть 1. Создание плацдарма у Малышево 24-й танковой дивизией Вермахта 4 июля 1942 года.
В этой части рассказ про начало боёв за Воронеж.
- Общее положение на фронте.
- Захват немецкой 24-й танковой дивизией плацдарма у д.Малышево.
- Бои за аэродром Балтимор.
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!
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