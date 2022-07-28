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Борис Шергин. Митина любовь. Рассказ. Читает Александр Киселев (1961)

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Борис Шергин. Митина любовь. Рассказ из книги поморских рассказов "Океан-море русское". Читает Александр Киселев

Герой рассказа к двадцати пяти годам еще не был женат. Сватьи его предупреждали, если он будет долго выбирать себе невесту, то достанется ему "криворота камбала". И случилось ему влюбиться в Марью Ивановну, всё в ней ему понравилось – "и в слове, и в походке". Но беда в том, что она была замужем!

#БорисШергин #МитинаЛюбовь #Рассказ #ЧитаетАлександрКиселев #Страницыпрозы

Исполнители: Киселев Александр
Год производства: 1961

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7H7iG8XwRK4
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