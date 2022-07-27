Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (27.07.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ.
По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США. Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области.
Поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Черная сотня» в районе Артемовска Донецкой Народной Республики.
Также уничтожено восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Майорск, Северск Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска, батарея РСЗО «Град» в районе Былбасовки, два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах Отрадовка, Дзержинск, Новгородское, Водяное, Константиновка, Курахово и Георгиевка Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Новомайорское Донецкой Народной Республики, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, над населенными пунктами Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также города Херсон перехвачено 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Хаймарс».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов,
4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники.
война на уничтожение украинцев и им похоже(многим) это ндравится
Нравится англосаксам. А нам это совсем не нравится. Ни нам, ни украинцам. У нас корни одни. Там на генном уровне. Мы славяне. Кошерные все это замутили.
России это не интересно, но мы опередили на 2 недели. Наступление ВСУ было спланировано на 8 марта. Сначала ДНР и ЛНР, потом ставрополье и Ростов. Дальше на Москву. Это все в открытом доступе на сайте МО.Кто не верит, может ознакомиться. Все доступно,кому интересно.
вон оно как?! выходит кремлёвцы спугались укров и первые напали, дааа, укры те ещё вояки, куда нашим, да?
Ваш троллинг в адрес этого собеседника не канает по причине примитивности. Троллинга. Ключевое в его комменте – “Кошерные всё это замутили” – это то, что Вы предпочли протроллить наполовину, отпетляв ,и говорит про неудобную для Вас тему.
нету троллинга, он сообщил что кремлёвцы спугались что у их отымут кремль и поэтому начали первые. прикиньте, зеля в кремле,, гы,, во фантазёры здесь!
Нет. Не так. Это Ваше толкование на основе Вашего примитивизма восприятия коммента собеседника.
нефик усложнять, сообщал нападут на москву? сообщал, что ещё надо?
Я ж и говорю, что Вы со своим примитивным восприятием не интересны. Как неандертальцу питекантроп.
а что это вы не за свой комент икру заметали?тоже считаете что укры победили бы днр, лнр и попёрли на ростов, а далее кремль? гы,, ну даёте. смешней и дебильней не придумаешь
А Вы снова занимаетесь любимой своей игрой (примитивной) – выдавать свои выдумки за чужие озвученные мысли или мнение. Если где-то отработали и применяете ( в своей среде) – то это не значит, что и в любой – так прокатит. Если я , по Вашему примитивному,- “икру заметал” , – то значит счёл нужным и так желаю.
ну наконец-то видимое сразу ,назвал очевидным ,оттоптавшись на нем и позабавившись и поотражаясь.И это ты назовешь ,как Х/В враньем.НО я так вижу и это мой вердикт..мой
Верните себе память. Потом не будете свои глупости – “вердикты” раздавать.