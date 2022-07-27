Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



Высокоточным оружием ВКС России в городе Николаев на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники.



В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ.



По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США. Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловка, Зайцево и Северск Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области.

Поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Черная сотня» в районе Артемовска Донецкой Народной Республики.

Также уничтожено восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Майорск, Северск Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степовое Запорожской области и Кульбакино Николаевской области.



В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска, батарея РСЗО «Град» в районе Былбасовки, два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах Отрадовка, Дзержинск, Новгородское, Водяное, Константиновка, Курахово и Георгиевка Донецкой Народной Республики.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Новомайорское Донецкой Народной Республики, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, над населенными пунктами Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также города Херсон перехвачено 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Хаймарс».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов,

4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники.