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Медицина традиционная и нетрадиционная

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Природа гораздо умнее человека. И человек – это всего часть природы, хотя и очень значительная. Природа позаботилась о нас с самого начала, чтоб мы жили здоровой, полноценной жизнью. Что же вызывает болезни и как их предотвратить, чтоб не кормить фарм. корпорации и не залечивать себя непрерывно?

Подробней об этом – в беседе доктора медицинских наук, профессора, кандидата философских наук Игоря Алексеевича Гундарова, и социального философа, профессора Академии геополитических проблем Александра Евгеньевича Усанина, автора 8 книг, посвящённых развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
Ведущая: Виктория Ахметова

Тайминг:
1:19 – Подмена определений «традиционная» и «нетрадиционная» медицина.
6:10 – Тайная мудрость человеческого организма или медицина в борьбе с “ненужными частями тела”
10:00 – Приём лекарственных средств: лечим или калечим?
13:54 – Популяризация ЗОЖ в построении общества будущего.
17:10 – Как принципы современной медицины связаны со стихийными бедствиями?
28:08 – Влияет ли образ жизни на её продолжительность? Разные точки зрения.
33:30 – Сердечные заболевания – следствие бессердечной диеты.
41:20 – Пищевые привычки, их влияние на продолжительность жизни.
46:10 – Внутреннее гармоничное состояние – новый подход в здоровом образе жизни.

Личный сайт автора: https://usanin.com
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#Здоровье #Психосоматика #Гундаров
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oHLQkbHV9nk
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