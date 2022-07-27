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Газ по 2200 и дефолт “Нафтогаза”

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1. Блумберг сообщает со ссылкой на неназванные источники, что Кремль принял решения минимизировать поставки газа в Европу, пока та не начнет отменять санкции.
2. Цена на газ в Европе сегодня достигла 2200 долларов за 1000 кубометров в ожидании начала завтрашнего "ремонта" на "Северном Потоке", который приведет к сокращению поставок по трубопроводу с 40 млн. до 33 млн. кубометров в сутки.
3. ЕС принял решение сокращать потребление газа на 15%, но часть стран не хочет его выполнят, а некоторые готовы только на 7%. И даже если бы все согласились сэкономить по 15% газа (с известными последствиями для экономики), европейские же оценки показывают, что это не спасет отца европейской демократии от дефицита газа зимой.
4. В Москву для переговоров по "энергетическим переговорам" срочно прилетел Шредер, который представляет крупную германскую промышленность. Крупный немецкий промышленный капитал ищет пути для сепаратных переговоров.
5. МИД РФ предлагает решить проблему "ремонта" на "Северном Потоке-1" запуском "Северного Потока-2". Турбина пока не приехала. Но дело конечно не только и не столько в турбине.
6. В правительстве Германии заявили, что если Германия согласится на использование "Северного Потока-2", то это будет означать капитуляцию перед Россией и поражение Германии.
7. На фоне это "Нафтогаз" Украины сегодня объявил о своем дефолте по еврооблигациям. "Укрэнерго" и "Укравтодор" также просят об отсрочке платежей по долгам. Если не получат, то также будут объявлять о дефолте.

И это пока только июль.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7761866.html
Метки: газ, Европа, Россия, Украина, холодная война, юмор
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