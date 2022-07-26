Главная » Новости Украины и Новороссии

Зеленский продал 28% всей земли Украины

74 4


Зеленский продал 28% всей земли Украины

Австралийское издание National Review пишет, что три больших американских транснациональных консорциума скупили… 17 млн га украинских сельскохозяйственных земель. Для сравнения: во всей Италии 16,7 млн га сельскохозяйственных угодий. Вот и выходит, что три американские компании купили в Украине больше полезной сельскохозяйственной земли, чем есть во всей Италии.
Вся площадь Украины — 600 000 кв. км, скуплено 170 000 кв. км.

Что это за компании? Cargill, Dupont и Monsanto — последняя официально немецко–австралийская, но с американским капиталом. Их основными акционерами являются американские Vanguard, BlackRock и Blackstone.

BlackRock — фонд, управляющий активами на 10 трлн долларов, Vanguard управляет 6 трлн долларов, Blackstone — 881 млрд. Это компании, создающие будущее цивилизации. Так что голод, судя по всему, планете уже выписан.

https://www.australiannationalreview.com/lifestyle/three-large-american-multinationals-bought-17-million-hectares-of-ukrainian-agricultural-land/ – оригинал на английском

Закон о продаже земли иностранцам не просто так протаскивали.
Зеленский тут выступает в виде зиц-председателя при большой распродаже

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7759940.html
Метки: Зеленский, земля, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 15 декабря 2019
Новости Украины и Новороссии 02 августа 2019
Новости Украины и Новороссии 05 декабря 2019
Новости Украины и Новороссии 31 марта 2020
Новости Украины и Новороссии 12 февраля 2020
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 24998 20908
    марина три часа назад

      Всё верно-эти три гиганта скупили еще при Янеке евробонды ,теперь бегают их Леви и Джонсонюки караулить и науськивать на защиту добра.Но разве это хоть как то обьяснишь рядовым хохлам ?Холоп ,даже понимая, выбрал барина чужестранца ,а не русского ,потому, как там цацки поинтереснее и поддержанные можно приобрести..Это разве их вина ,что они тупы и малопонимающие?
      Почитайте полусумашедшего от наркоты Игорешу?Или сибиряка о мировых олигархах нехороших.Какие мысли в голову приходят -что навсегда пришли Паразиты к власти и только по=мелкому меж собой дерутся за куски пастбищ.

      • 4277 3673
        Андрей Поповмарина два часа назад

          “Почитайте полусумашедшего от наркоты Игорешу”, почему вы так про Игоря? Есть факты? Может он от избытка чувств – болеет за страну.

          • 24998 20908
            маринаАндрей Попов два часа назад

              тут все я погляжу болельщики за родину ..я разве его речь вам напоминает речь здорового образованного ,учился по его словам когда то) по построению фраз ,логике.Я слышала такую запутанную речь от наркоманов,пьяниц..
              И заметь,я всегда подчеркиваю,не злобный ,как Х/В

        • 24998 20908
          марина два часа назад

            Переговорный процесс идет с ООН — сам царь сказал — читай с мировой закулисьей, представленной мировым жидовством , пардон, иудейством, которые решили урвать в эти года краха и агонии для Западного мира немалый куш для себя, размечтавшись делать к тому же большой и постоянный гешефт на продовольствии и поставках зерна голодающим странам.

            Но вот какая незадача. Очередную еврейскую секту «русский Ванька-дурак» давно прокатил. Как не рвали себе ж.. на могеведон Дворковичи-Билаловы-Магомедовы, они же курды в сторону кошерности, стараясь сесть на порты и распределительные хабы, вплоть до Севморпути

            Ага, щазз..

            А вот Рома Абрамович, представляющий то ли сефардов, то ли ашкенази, я вечно путаюсь в этих разновдностях …, совсем другое дело.
            п.с. драка меж г-ном разного сорта

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru