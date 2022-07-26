Зеленский продал 28% всей земли Украины
Зеленский продал 28% всей земли Украины
Австралийское издание National Review пишет, что три больших американских транснациональных консорциума скупили… 17 млн га украинских сельскохозяйственных земель. Для сравнения: во всей Италии 16,7 млн га сельскохозяйственных угодий. Вот и выходит, что три американские компании купили в Украине больше полезной сельскохозяйственной земли, чем есть во всей Италии.
Вся площадь Украины — 600 000 кв. км, скуплено 170 000 кв. км.
Что это за компании? Cargill, Dupont и Monsanto — последняя официально немецко–австралийская, но с американским капиталом. Их основными акционерами являются американские Vanguard, BlackRock и Blackstone.
BlackRock — фонд, управляющий активами на 10 трлн долларов, Vanguard управляет 6 трлн долларов, Blackstone — 881 млрд. Это компании, создающие будущее цивилизации. Так что голод, судя по всему, планете уже выписан.
https://www.australiannationalreview.com/lifestyle/three-large-american-multinationals-bought-17-million-hectares-of-ukrainian-agricultural-land/ – оригинал на английском
Закон о продаже земли иностранцам не просто так протаскивали.
Зеленский тут выступает в виде зиц-председателя при большой распродаже
Всё верно-эти три гиганта скупили еще при Янеке евробонды ,теперь бегают их Леви и Джонсонюки караулить и науськивать на защиту добра.Но разве это хоть как то обьяснишь рядовым хохлам ?Холоп ,даже понимая, выбрал барина чужестранца ,а не русского ,потому, как там цацки поинтереснее и поддержанные можно приобрести..Это разве их вина ,что они тупы и малопонимающие?
Почитайте полусумашедшего от наркоты Игорешу?Или сибиряка о мировых олигархах нехороших.Какие мысли в голову приходят -что навсегда пришли Паразиты к власти и только по=мелкому меж собой дерутся за куски пастбищ.
“Почитайте полусумашедшего от наркоты Игорешу”, почему вы так про Игоря? Есть факты? Может он от избытка чувств – болеет за страну.
тут все я погляжу болельщики за родину ..я разве его речь вам напоминает речь здорового образованного ,учился по его словам когда то) по построению фраз ,логике.Я слышала такую запутанную речь от наркоманов,пьяниц..
И заметь,я всегда подчеркиваю,не злобный ,как Х/В
Переговорный процесс идет с ООН — сам царь сказал — читай с мировой закулисьей, представленной мировым жидовством , пардон, иудейством, которые решили урвать в эти года краха и агонии для Западного мира немалый куш для себя, размечтавшись делать к тому же большой и постоянный гешефт на продовольствии и поставках зерна голодающим странам.
Но вот какая незадача. Очередную еврейскую секту «русский Ванька-дурак» давно прокатил. Как не рвали себе ж.. на могеведон Дворковичи-Билаловы-Магомедовы, они же курды в сторону кошерности, стараясь сесть на порты и распределительные хабы, вплоть до Севморпути
Ага, щазз..
А вот Рома Абрамович, представляющий то ли сефардов, то ли ашкенази, я вечно путаюсь в этих разновдностях …, совсем другое дело.
п.с. драка меж г-ном разного сорта