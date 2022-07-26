В РФ создают национальную доктрину образования
Как сделать образование нормальным? Какой должна стать концепция воспитания человека в России? Об этом говорим с членом-корреспондентом РАО, доктором психологических наук Виктором Слободчиковым. Ведущие – Ирина Медведева и Татьяна Шишова.
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