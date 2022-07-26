Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки.



В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов.



В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70-ти националистов и склад боеприпасов.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено: восемь пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады в районе Соль Донецкой Народной Республики, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригады в районе населенного пункта Полигон Николаевской области.

Уничтожено: пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ» в районе Березнеговатое Николаевской области, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США в районе Ягодное Донецкой Народной Республики, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Кульбакино, Явкино Николаевской области, Бахмутское, Яковлевка и Зайцево Донецкой Народной Республики.



В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены: батарея реактивных систем залпового огня противника «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики и шесть взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Терноватое, Юльевка Запорожской области, Парасковиевка, Красное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также девять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Раздольное, Переездное, Подгорное, Северное Донецкой Народной Республики, Перше Травня Днепропетровской области, Новопавловка, Затишье Запорожской области, Висунск, Калиновка Николаевской области, Пятигорское, Скрипаи и Петровка Харьковской области.



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4481 единица специальной военной автомобильной техники.