Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (26.07.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки.
В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов.
В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70-ти националистов и склад боеприпасов.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: восемь пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады в районе Соль Донецкой Народной Республики, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригады в районе населенного пункта Полигон Николаевской области.
Уничтожено: пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ» в районе Березнеговатое Николаевской области, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США в районе Ягодное Донецкой Народной Республики, а также восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Кульбакино, Явкино Николаевской области, Бахмутское, Яковлевка и Зайцево Донецкой Народной Республики.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены: батарея реактивных систем залпового огня противника «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики и шесть взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Терноватое, Юльевка Запорожской области, Парасковиевка, Красное Донецкой Народной Республики.
Кроме того, поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также девять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Раздольное, Переездное, Подгорное, Северное Донецкой Народной Республики, Перше Травня Днепропетровской области, Новопавловка, Затишье Запорожской области, Висунск, Калиновка Николаевской области, Пятигорское, Скрипаи и Петровка Харьковской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Дмитровка Харьковской области и Вавилово Николаевской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4481 единица специальной военной автомобильной техники.
Когда уже будет освобожден Донбасс и откроется возможность Перемирия,который анонсирован уже Захаровой.Россия всё больше между двумя огнями: турбулентностью новой перестройки (элита расколотая Крымом и Донбасом,так и не обьединилась после начала СО)и угрозой бунта после утерянной Победы, о которой будут говорить как об украденной. Если месяц назад перестройка казалась большим злом, чем дальнейшая битва за победу, то сейчас большое зло — отказ от войны в пользу перемирия. Получается, и цели не достигнуты, и жертвы напрасны, и турбулентности избежать не удалось. Сейчас перемирие не просто контрпродуктивно — оно опасно
России придётся реально проводить замену системы и элит, приступая к этому буквально с колёс, рисуя проекты на коленке. Другого и быть не может: в войну вступала одна Россия, а через пять месяцев ведёт её уже другая. Ни этой России, ни этому Западу перемирие не нужно.
Ни одна из сторон своих целей не достигла, хотя вложилась в их достижение по полной, и потому ни о каком мире на Украине и речи быть не может. Мир на Украине — это вопрос о том, что это за Украина. Ответ на этот вопрос куётся на полях сражений и обеспечивается тылом. Если Россия хочет додавить фронт, ей придётся менять тыл. И менять радикально — полумеры только погубят страну, как погубили они СССР.