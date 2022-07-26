Необходимо сократить потребление газа
1. В ЕС сегодня планируют принять план сокращения потребления газа на 15%. чтобы смягчить предстоящий энергетический кризис.
2. Большая часть стран ЕС уже заявили, что предложения ЕС по сокращению потреблению газа с ними не согласовывали и на такое сокращение они пойти не могут. В Венгрии прямо назвали план абсолютно нереалистичным.
3. ЕС рассчитывает, что меры направленные на экономию газа и электроэнергии позволят уменьшить последствия дальнейшего сокращения поставок газа из России, вплоть до полного их прекращения.
4. Под это дело европейский истеблишмент уже вовсю развернул агитацию среди населения направленную на уменьшение потребления газа и электроэнергии (прикручить температуру, выключать свет, закрывать двери в комнаты с кондиционерами и т.п.)
5. Все это происходит на фоне сокращения энергоемких производств в Европе и в первую очередь в Германии. Руководство немецкой промышленности предупреждает, что текущий курс будет иметь катастрофические последствия для отраслей немецкой промышленности зависящих от газа.
6. На официальном уровне ЕС еще раз заявил, что объективных причин сокращать поставки газа по "Северному Потоку" в Европу нет. При текущем уровне поставок нехватка газа в Европе для заполнения хранилищ этой зимой может достигать 15-20%.
Цены на газ в Европе превысили 2 тысячи долларов за тысячу кубов:
https://regnum.ru/news/polit/3652732.html