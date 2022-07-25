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Василий Шукшин. Страдания молодого Ваганова. Рассказ. Читает Леонид Куравлев (1988)

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Василий Шукшин. Страдания молодого Ваганова. Рассказ. Читает Леонид Куравлев

Следователь Ваганов разбирает дело одной семейной пары. А в мыслях постоянно соотносит это с историей своей несостоявшейся любви. Девушка, которая некогда его отвергла, хочет приехать к нему, так как разошлась с мужем, но Ваганов уже не верит в ее искренность.

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Исполнители: Куравлев Леонид
Год производства: 1988 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fl2Gzs7s5hU
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