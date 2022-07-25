Оно будет вихлять, создавая эллипс. Это хорошо видно в мультике «Бременские музыканты» – колеса на их телеге вихляют из стороны в сторону. Потому что в природе не существует круга. Есть спираль.

Итак, проделки гравитации. Во-первых, это причина, почему у машин существует такая штука, как развал-схождение колес.

Шарик, человек, звезда, планета, кто угодно и что угодно, если вращается самостоятельно – создает гравитационное поле. Не путать с телами, идущими по орбите и не вращающимися.

Но сначала запомним – источником гравитации и гравитационного поля являются все тела, вращающиеся вокруг своей оси, и только они.

Проделки гравитации Поговорим сегодня о гравитации. Уверена – вы даже не представляете, что она вытворяет с нами.

Любопытно, что неклассическое утверждение автора по действию гравитации совпадает с выводом другого физика, Виктора Катющика . Да и с нашим домашним экспериментом, позволившим продемонстрировать, что при именении расстояния между физическими телами фиксируется как взаимное притяжение, так и… взаимное отталкивание тел. Тот эксперимент может повторить каждый. Между двух стульев на их спинки кладётся швабра. В середине на нитке подвешивается горизонтально расположенный стержень – получаются крутильные весы. Затем к концу стержня медленно подводится массивное тело, например, молоток. И, в зависимости от расстояния между телами, горизонтальный стержень будет поворачиваться то в одну, то в другую сторону. И это похоже на нарушение классического закона Ньютона (см. картинку выше).



А у спирали имеется сектор перехода с витка на виток. У колеса этот переход отсутствует, и оно вынуждено вихлять.

Люфт сверла происходит по той же самой причине. Пульсации звезд, Вселенной – причина и механизм один – гравитация, возникающая при вращении тела/системы.

Далее, всем известно, что в северном полушарии вода, текущая через воронку, закручивается в одном направлении, а в южном – в противоположном.

Дело в том, что у сферы, шара, планеты есть экватор, зона, в которой меняется это самое направление вращения. Эта зона – своего рода блин с радиусом сферы, и в его толще и происходит эта смена направления вращения.

Здесь есть некоторые эффекты времени – часы при пересечении экватора немного сбоят. Замедляют ход или ускоряют, взаимодействуя с гравитационным полем Земли.

Вы когда-нибудь замечали, что часы у вас и у ваших знакомых идут по-разному, хоть каждый по утрам их сверял по радио, выставлял точное время? А возвращаясь домой, все убеждаются, что часы идут абсолютно точно?

Это тоже проделки гравитации.

Заметьте такой фокус – если вы идете по направлению Юг-Север, то вам идти легче, а в обратном направлении Север-Юг – тяжелее.

Причина: силовые линии меридиана идут именно от Южн. полюса, к Сев. Полюсу. Когда вы идете по этим линиям, то вы получаете помощь от гравитационного поля Земли. Топая в противоположном направлении, вы, наоборот, теряете эту помощь, вы получаете сопротивление поля.

То же самое получается и в случае с часами – у всех время разное будет. Но в конечном счете, сколько времени вы идете в одном направлении, столько же и в обратном в течение дня. И дома ваши часы покажут точное время.

И при пересечении экватора тоже самое происходит.

А знаете ли вы, что ежедневно смотрите в самый центр Черной дыры, и не один раз? Уверена, даже не подозреваете.

Каждый раз, когда вы размешиваете по кругу ложкой чай в чашке или в стакане, вы создаете маленькую черную дыру. Миксер также ее создает.

Механизм и причины абсолютно одинаковы для всех явлений черных дыр – от вселенских до образования ураганов и смерчей, равно и для чашек чая. Это все – гравитация, ее проделки.

Почему так происходит? Мы говорили о фактах. Теперь перейдем к теории. Теория полей, физика, взгляд под новым углом.

Повторимся: Гравитация создается только вращающимся телом. Других ее видов не существует, и Всемирного тяготения, как явления, не существует. А что же имеется?

Разберемся.

Если гравитация создается исключительно вращением, поговорим об этом явлении.

Итак, вращательное движение. Оно создает поле, сферу, форма слегка сплющенная по полюсам, есть ось вращения, и есть некоторые силы поля вращения. В разрезе по экватору мы видим спираль.

Расстояние между линиями-витками спирали дают нам длину волны, частоту ее. Также ясно видно, что есть сектор, где один виток переходит на другой, (на новый уровень). Вот этот переход и есть те 3,14, которые позволяют нарисовать круг.

У этого поля есть силы, направленные противоположно – центробежная сила и ей противоположная, центростремительная.

Если с центробежной все понятно – это сила, направленная от центра к периферии, и она есть сила отталкивания – сила гравитации, то откуда берется сила центростремительная, или сила веса, притяжение?

Хороший вопрос, не правда ли?

А вот эта сила имеет отношение не к полю Земли, скажем, а непосредственно зависит от поля Солнца.

Это реакция гравитационного поля Солнца на возмущение, внесенное гравитацией Земли. Ранодействующая этих сил и есть наше родное притяжение, или сила веса.

Вам понятно теперь, откуда берется центростремительная сила и ее физический смысл? И почему не существует Всемирного тяготения?

Скорее есть Всемирное отталкивание. Что же открыл Ньютон, спросите вы? Отвечаю: он открыл закон изменения напряженности поля в зависимости от расстояния до центра вращения.



Дело в том, что центробежная сила падает по направлению от центра вращения к периферии, и именно этот фактор обуславливает величину гравитационного поля тела. Величину самого поля, но не зону влияния этого тела на внешнее поле. Зона влияния закончится там, где внешнее поле перестанет реагировать на локальное возмущение (Облако Оорта).

Исходя из этих фактов, можно и нужно предположить, что имеются законы, которым подчиняется все во Вселенной – Единые и Непреложные законы Полей.

Отсюда понятно, что нет гравитационной постоянной для всех миров и тел Вселенной. А что же есть? А есть этот самый закон, который говорит, что для каждого вращающегося тела/системы имеется своя собственная величина, неизменная и характерная только для этого тела/системы.

И есть формула, выражающая этот закон.

Лещенко Надежда Андреевна



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