Как нами манипулируют. Телевидение против нас
Автор Дмитрий Раевский.
Ведущий Алексей Щербаков.
В эфире рассмотрим:
С чего начинается управление собой.
Что значит жить осознанно.
Основные принципы манипуляции массами.
Влияние информации на формирование мировоззрения. Скрытое программирование психики.
Эксперимент Соломона Аша и роль телевидения в управлении обществом.
Технология «Троянский конь» на примере деятельности российских телешоу.
Структурное и Бесструктурное управление.
В чём суть термина «манипуляция».
Типичные аргументы телезрителей: «не нравится – не смотри», «на меня не влияет», «спрос рождает предложение» и другие.
Как относиться к телевидению.
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#манипуляция #телевидение #ДмитирийРаевский
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Г.Брилев ,возглавлявший ВГТРК 26 лет подал в отставку сам ,имея паспорт гр.Британии много лет и не скрывая этого.Эрнст на подходе ,но хрен вытолкнешь гомосека ,он веселил Кремль своими КВН..А где замена -Марго с Кеосяном ?-это будет вульгаризм местечкового разлива ,как и их быстрые фильмишки и шоу организованное ею21,07,в ресторане по случаю ДР Авраама Руссо (помните такого непонятного полужида ,полуармянина)с жутким акцентом..Представляете эту серость семьями большими занявшую культуру??Представили -ужас правда ?наташки лободы отдыхают..Время такое что ли ,везде исчезло искусство..Разве Мадонна припадошная и Гага трансгендер про искусство??Так задумано ,опускание человеков..Красивая музыка человека поднимает до небес ведь..
а мне интересно что будет с тобой и такими как ты когда(если) узнаете про путина негативное, вплоть то что он агент загранки и далеко не доброжелатель рф? руки надеюсь не наложишь на себя?