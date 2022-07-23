Сначала на Западе, а теперь и в России активное распространение получили такие понятия как «фактчекинг» и «борьба с фейками». По-русски эти слова означают «проверку достоверности» и «противодействие распространению ложной информации», но в многочисленных курсах для журналистов, блогеров и работников СМИ используются именно англоязычные термины.

На подобных занятиях медийщиков учат проверять, соответствует ли новость действительности; оценивать источники информации; выявлять достоверность фото- и видеоматериалов; избегать лишней эмоциональности в своей работе и многим другим, в целом, полезным навыкам. Умение отличить правдивую новость от ложной в современных условиях действительно является жизненной необходимостью.

Но давайте задумаемся, всегда ли распространение достоверной информации несёт благо обществу? Любая ли правда, тиражируемая, например, на телевидении, полезна аудитории?

Это очень важные вопросы, которые никогда не рассматриваются на курсах по «фактчекингу» и «выявлению фейков», к концу статьи вы поймёте почему.

Для поиска ответов рассмотрим несколько конкретных примеров.

Пример первый. Многие знают, что российский телеканал НТВ славится своей склонностью ко всевозможной чернухе. В эфире телеканала регулярно выходят передачи, сюжеты которых построены на подборке различных событий, связанных с убийствами, ограблениями, автоавариями и прочими происшествиями. В интернете ходит даже такая шутка: «Акула способна учуять кровь на расстоянии 50 километров. Среди людей такой способностью обладают только журналисты НТВ!»

Транслируют ли журналисты в этих передачах достоверную информацию? Да, транслируют, потому что все эти несчастные случаи или трагедии, о которых эмоционально рассказывают телевизионщики, действительно произошли. Но как влияет на зрителя регулярное погружение в подобный контент? Очевидно, что влияние отрицательное – зритель начинает думать, что в его стране всё плохо, кругом одни несчастья, по сути, аудитория через такую подборку негатива заражается депрессивными настроениями.

Но ведь телеканал НТВ мог бы выискивать уникальные случаи достижений, взаимопомощи, спасений и прочих хороших событий из жизни страны. И это тоже была бы правда, но она бы влияла на зрителей положительно.

Пример второй. В новостных выпусках Первого канала журналисты периодически рассказывают про музыкальные фестивали по типу «Нашествия». Подобные мероприятия спонсируются алкогольными компаниями (чаще всего производителями пива) и закономерно подборка исполнителей, песен и антураж самих концертов несут алкогольно-одурманивающую тематику. Делая рекламу таким мероприятиям, Первый канал способствует спаиванию общества, хотя и транслирует правду в своих сюжетах.

Но ведь в России регулярно проходят и трезвые фестивали, слёты, концерты, которые несут людям абсолютно иной идейно-смысловой посыл. На них собираются люди, сознательно выбравшие трезвый образ жизни, и их творчество несёт другие ценности. Почему бы журналистам главного телеканала страны не рассказать своим зрителям такую правду?

Если эти два примера ещё не дали ответ на поставленный вопрос, то приведу здесь третий. Он придуманный и грубый, но очень наглядный с точки зрения разъяснения темы.

Пример третий. Можно поставить видеокамеру на мусорке и с утра до вечера транслировать шоу «жизнь бомжей». Будет ли показанное на экране «достоверным фактом»? Конечно, да. Пройдёт ли эта информация все проверки по технологии «фактчекинга»? Обязательно пройдёт! Желающие могут даже лично приехать на место и убедиться, что всё показывается, как есть на самом деле. Ведь журналисты ничего не искажают, они просто круглые сутки снимают будни бомжей на помойке, можно даже сказать «высвечивают острую социальную проблему».

Кстати, шоу «Дом 2» на телеканале ТНТ построено именно по такому принципу: в нём собрали в одном месте людей с низкими нравственно-волевыми качествами, желающих лёгких денег и славы, и посадили всех в одно замкнутое пространство. Понаставили камер и снимают, как вся эта компания воюет и спаривается друг с другом.

Но несёт ли миллионам зрителей пользу такая «правда жизни»? Очевидно, что нет. Подобный контент, как в случае с камерой на мусорке или шоу «Дом 2», очень вреден, как бы телевизионщики или кинематографисты не прикрывали свою антиобщественную деятельность отговорками в стиле «мы просто отражаем реальность».

Реальность очень многогранна, и отражение одних граней и их тираживарование в СМИ полезно обществу, а отражение других граней вредит.

Таким образом, когда мы рассматриваем деятельность СМИ и журналистов, недостаточно обращать внимание только на достоверность публикуемой ими информации, важно оценивать посыл и влияние распространяемого контента.

При этом призываю исходить из позиции, что любая ложь – это всегда плохо, и в этом плане умение отличить правду от «фейка» действительно полезное и необходимое. Вопреки мнению многих, лжи во благо не бывает, потому что побочные последствия распространения любой лжи всегда превышают возможную краткосрочную выгоду. Каждый может убедиться в этом на своём личном примере, если задумается о последствиях любого своего обмана.

Но и не всякую «правду жизни» надо тиражировать, потому что и правдой можно навредить. Есть, кстати, близкая по смыслу цитата Марка Твена на эту тему: «Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце».

Почему же об этом, казалось бы, очевидном и важном аспекте процесса информационного обмена никогда не рассказывают на курсах по «фактчекингу» и «борьбе с фейками»?

Ответ на самом деле прост. Курсы по «фактчекингу» обычно продвигают те же организации (или хозяева тех же организаций), которые распределяют всевозможные гранты между журналистами на освещение разных «остро-социальных тем», как например: насилие в семье, проблемы ЛГБТ, защита окружающей среды и тому подобное. В большинстве случаев этим занимаются, конечно, западные фонды.

Далее логика очень простая. Если журналистское и блогерское сообщества не осознают, что главное в их работе не только достоверность, но и влияние на общество, то ими можно легко манипулировать для достижения своих целей.

Опять же приведу простой пример, жизненный он или придуманный – решайте сами. Можно выделить 100 грантов на написание 500 статей, раскрывающих разные аспекты проблем однополых пар, а на освещение трудностей и забот нормальных семей денег не предоставить. В результате всё общество будет обсуждать проблемы извращенцев, вместо того, чтобы думать и заботиться о тех, кто воспитывает детей и от кого зависит будущее страны.

И по аналогичной схеме можно формировать информационную повестку по абсолютно любой теме.

Если же журналисты понимают, что их миссия и ответственность не сводятся только к проверке достоверности, но гораздо шире – в положительном влиянии на своих читателей и зрителей. То вовлечь такого автора в деструктивную деятельность, протекающую под благовидным прикрытием, будет гораздо сложнее, конечно, если он заботится не только о своём кармане, но и об окружающих, о Родине.

Некоторые уныло возразят, мол, где сейчас найти таких честных и порядочных журналистов? Отвечу шуткой: «В глубине души все люди добрые, просто глубина разная».

Поэтому запомните: нельзя распространять ложную информацию. Но и распространять правду надо только так, чтобы ваша информация несла пользу обществу.

Дмитрий Раевский