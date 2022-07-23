Нелюбовь к Beatles, гениальный Тарковский, дружба с Михалковым и уход из кино // Эдуард Артемьев
Советский и российский композитор Эдуард Артемьев рассказал, когда у него появилась любовь к музыке, почему ему нравится ABBA, но не нравится Beatles, каких современных исполнителей он слушает и как он писал музыку к фильмам Тарковского, Михалкова и Кончаловского.
00:00 «Легенда». Эдуард Артемьев
01:27 Почему бабушка называла его Алексеем?
03:33 Какой была Великая Отечественная война?
06:03 Почему в детстве он жил без родителей?
08:51 Когда появилась любовь к музыке?
10:29 Как он пришел к электронной музыке?
12:34 «Музыка – это ближайший путь к Богу»
13:38 Почему ему не нравится музыка Beatles?
15:00 Он любит рок?
16:12 Про поп-музыку
17:24 Кого он слушает из поп-исполнителей?
18:02 Почему ему не хотелось дирижировать?
19:12 О написании рок-оперы «Преступление и наказание»
28:22 Почему он перестал смотреть кино?
30:00 Как он нашел звучание космоса?
32:12 О первой роли в кино
35:53 Как он стал кинокомпозитором?
36:36 О работе над фильмом Тарковского «Солярис»
45:19 Почему ему изначально не понравился Тарковский?
47:44 Как Артемьеву работалось с Тарковским?
49:44 Почему он изучал дзен-буддизм перед «Сталкером»?
50:58 Тарковский — гений?
52:08 Как он начал работать с Михалковым?
54:20 О написании музыки к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих»
55:54 Как он написал музыку к фильму «Раба любви»?
57:42 Дружит ли сейчас Артемьев с Михалковым?
57:57 О дружеских обедах Михалкова. Как они проходят?
59:38 Почему ему трудно было работать с Андреем Кончаловским?
1:00:41 Как он начал работать с Кончаловским в Америке?
1:05:46 Об одновременной работе в Америке и России
1:08:12 Об уходе из кино
1:09:36 Три вопроса Льва Толстого