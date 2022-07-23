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“Альянс учителей” и его работа на СБУ

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Профсоюз "Альянс учителей" и его работа на СБУ
Выглядит как железное основание для закрытие профсоюза и посадки всех причастных к передаче данных иностранным спецслужбам, кто не успел убежать.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7754725.html
Метки: образование, подрывная деятельность, профсоюзы, пятая колонна, сбу
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