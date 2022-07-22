Главная » Вооруженные силы, Новости Ближнего востока, Творчество

Экспорт иранских БПЛА в дружественные страны

16 0


Экспорт иранских БПЛА в дружественные страны

"У Ирана есть технологии производства передовых беспилотников, которые могут использоваться на больших расстояниях, а также для разведки и нанесения ударов за границей. Иран уже подготовил вооружение и оборудование для экспорта в дружественные страны"

(с) Главком сухопутных войск Ирана, бригадный генерал Киюмарс Хейдари

PS. Партию барражирующих боеприпасов заверните для дружественной страны.

В США уже отреагировали.

Министр обороны США Ллойд Остин и генерал Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявили на совместной пресс-конференции, что отправка беспилотников иранского производства в Россию для использования в Украине продлит этот конфликт.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7751696.html
Метки: бпла, война на украине, дроны, иран, Россия, США, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 октября 2015
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 мая 2020
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 июня 2019
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2020
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 сентября 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru