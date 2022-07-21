Давно уже (просто не опубликовал здесь сразу, протупил в черновики) на одном из интернет ресурсов появилась статья Андрея Ильницкого «Пора принимать большие решения: Россия исчерпала время и социальные ресурсы».

В аннотации статьи сказано, что «Советник министра обороны России Андрей Ильницкий написал программную статью о том, что для нашей страны и мира наступает переломное время…»

Интересно что же советует нам советник министра обороны!

Оказывается, ребята мы живём в эпоху перемен! В мире то оказывается «турбулентность…Существующий миропорядок уже (!) радикально меняется, угрожая погрузить в хаос весь так называемый «цивилизованный мир…».

Ё-прст!! Оказывается, то, в мире то был порядок! Было всё хорошо, до этого! Маленькие городки России и СНГ оказывается не вымирают от недостатка работы и невозможности прокормить семью, это только сейчас, а не 1991г. рушиться миропорядок! Только сейчас оказалось, что «…Сформировавшаяся ныне стратегия концентрации ресурсов в мегаполисах, навязанная России извне, противоречит её цивилизационному коду и закладывает инфраструктурную и геополитическую бомбу под наше будущее…».

Только сейчас та элитная группа, которую вы представляете и с «горки» которой вы советуете министру обороны, только сейчас разглядела, что «в сарае нет четвертной стены», т.е. «…Необходимо перейти от укрупнения и концентрации к разумному рассредоточению, к формированию единого стандарта управления и качества жизни по всей территории России…»!

Только сейчас ваша кланово-корпоративная группа поняла, что «…Идеология нужна тогда, когда она становится мотивом для реального действия, для бездействия идеология не нужна. Сегодня востребована идеология активного наступательного движения…», а раньше весь распил СССР всю «элиту» устраивал.

А сейчас, когда земля уходит из-под ног, уже и на 13 статью Конституции можно замахнуться… Нужна оказывается государственная идеология, нужна….

Ведь это только на словах «2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.» а на деле ведь природа не терпит пустоты, есть идеология, которая и разрушила СССР – называется она «подороже продайся» …

Ведь это ваши и конкурирующие вам (или сотрудничающие) «элитные» группировки ведомые этой идеологией, которая ещё с 1953г., начиная с «оттепели- слякоти» внедрялась спецслужбами СССР по проекту «конвергенция» в умы советских людей, она разрушила первое в мире социально-ориентированное государство!

А теперь, когда вы наконец поняли, что, потеряв Россию «элита» потеряет всё, так как уехать нельзя –там за «бугром» своя элита, многие стали патриотами… но не всей «элите» это очевидно.

Да, я поддерживаю предложение министра обороны и ваше о строительстве новых городов в Сибири, строить - это всегда хорошо, но вы ведь не уходите от старых стереотипов, что вы предлагаете в качестве народной идеи (идеологии)?!

«..переход на мобилизационную экономику и частичное закрытие от распадающегося глобального мира..»

Переход ради чего? Мобилизация ради чего, чтобы ваши (или разрешённые (Баринг -Восток) вашей группой, коллекторы потом у них (нас) всё отобрали!). Ведь у нас сейчас капитализм, и «успех экономики» - это всегда успех какой-то кланово-корпоративной группы, за 30 лет вы уже воспитали (своим презрением к нам) несколько поколений для которых ваш мир чужой, они с радостью или безразличием разрушат вашу страну и ваше благополучие и заодно и нашу страну, вспомните «майдан», поэтому не годится идея «мобилизации»!

А какая годится?

Истинно говорят «правда видна всем, кроме избранных…». Нужна социально-ориентированная экономика! Нам не нужно ваше благополучие, потому, что оно никак не связано с нашим! Нам нужно социально-ориентированное государство, не хотите «социализм», назовите «гуманизм» …

Эта идея нужна, а не мобилизация для вашего блага!

Но идём далее.

«..решающее значение лидерской, организующей роли государства…»

Ну это по сути правильно, но в реальности – это издевательство! Если бы не Владимир Владимирович, то организующая роль государства – это больше ограбить народ, разве не так?

А это выражение: «… денег нет, но вы держитесь!!» Не помните? А мы помним!

Ведь государство – это чиновники, расставленные на места разными кланово-корпоративными группировками и «организующая роль государства» в переводе на русский язык – это достижение консенсуса между группировками…

«…государство берёт под свой контроль экономическое, информационное и географическое пространство страны…»

Ну я уже писал выше, про тех кто управляет государством и до сих пор «исполняет майские указы» от 2012г»…

«…идея единого хозяйственного плана страны как ключевого организующего документа возрождения и пересоздания отечественной экономики на основе синтеза лучших сторон государственного планирования и рыночной самоорганизации…»

Согласен, вот это правильно, но только вопрос: а какой же план при капитализме – ведь в нём только платёжеспособный спрос, а?

«…подчинение финансовой системы целям экономического роста, обеспечение экономики дешёвыми и длинными деньгами...»

Опа! Наконец-то выяснилось, что финансовая система, то не наша! Не наш ЦБ и Э.Набиулина не наш подчинённый, а МВФ!

«…новая территориальная политика — приоритет государства. Отказ от стратегии мегаполисной урбанизации. Из территории шестнадцати мегаполисов и обезлюдевших огромных пространств Россия должна превратиться в равномерно заселённую и обустроенную малоэтажную страну…»

А вот тут ваших и моих желаний мало. Вы ведь не говорите, сами не знаете или просто молчите, но «мегаполисная урбанизация» - это продукт капитализма – это сокращение издержек – собрать всех в одно место, лучше всего в «город-башню», так и на логистике можно сэкономить, а если народ будет выступать тогда «отключим газ».

Поэтому без смены строя на социализм (опять забыл, вы ведь этого слова боитесь) или на гуманизм, вы никак не измените парадигму «мегаполисная урбанизация». Ведь капиталисту нужна прибыль, а какая прибыль от вашей «одноэтажной России»? Их ведь из хороших, благоустроенных и зажиточных домов, деревень ни на какой «майдан» не соберёшь…

Поэтому говоря: «А», говорите и «Б», излагайте весь бизнес-план как вы это собираетесь сделать без смены парадигмы наживы?

«…формирование единого стандарта управления и качества жизни по всей территории РФ. Рабочие места, школы, поликлиники, ФАПы, аптеки, магазины, дома культуры, дворовый спорт, досуг и другое — всё это должно быть сохранено и обеспечено повсюду, а где надо, воссоздано на местах…»

Ну опять вы Андрей Михайлович, право, как ребёнок! Ну вся «поляна» уже распределена, ну как капиталисты из вашего клана выделят деньги на «качество жизни народа» - ведь это уже их деньги, а других нет? Если только такие стандарты будут на чужой «поляне», и это будет средство давления на конкурентов…

Но ведь кроме озлобления народа такая политика ни к чему не приведёт, вспомните Москву и ею региональные стандарты… Поэтому мы опять возвращаемся к «печке» т.е. плясать нужно от государственного устройства...

«…национализация элит по принципу «кто не с нами, тот против нас». Те, «кто не с нами», должны осознать, что они рискуют лишиться всего. Меритократический принцип формирования новых управленческих кадров. Целевая задача — под Большой проект — кадровая перезагрузка элит с переносом части столичных функций в Сибирь…»

Ну а тут вообще перлы! Значит всё-таки национализация, причём резко «не с нами ты и всё!» а забываете классика «А судьи кто?», кто будет решать, кто нашей «национальности», кто нет? Это вы бомбу под будущее закладываете, хватит нам раздела СССР на национальные квартиры!

Идём далее.

«Меритократический принцип» - ну как вы заставите чиновника отдать власть? У него же дети есть, ведь не ради этого –передачи власти по наследству развалили первое в мире государство рабочих и крестьян?

«кадровая перезагрузка элит» - ну это вообще смешно! Значит сейчас мы находимся (живём) в результате управления этих (вашей) элиты, частично воспитанной КГБ СССР для конвергенции, частично их детей, которым они передали власть после 1991г. И мы живём, как видимо, в «прекрасном» государстве?

Нет, блин, экономически, экологический, демографический, планетарный кризис к которому они (вы) нас привели и они (элиты) должны перезагрузиться и «бамс!» сразу стали не жадными и патриотам России! )))

Социальных лифтов как нет, так и не будет, ведь у элиты есть дети, а у их детей есть свои дети…

Не будет пока будет капитализм – это требование строя- власть только по наследству!

«.. обеспечение на постоянной основе приоритетов социально-экономического развития…»

Ну это как масло маслинное», ну как вы обеспечите, если всё уже украдено до нас? Вся поляна поделена и народ на ней – лохи, как вы заставите кланы поделиться с народом? А 90-е годы, что все перестрелки зря?!

«…образование — важнейшее и ключевое звено новой стратегии. Это социальное ядро всего механизма реализации Большого Проекта. Подразумевается резкое повышение уровня обеспечения учителя. По статусу: все учителя — государственные служащие…»

Вот с этим согласен, только какую идею будут учителя вкладывать головы детей, «подороже продайся» ?! Идея, нужна идея- без идеи нам всем может быть нелегко, как все эти 30 лет после СССР…

«…рост уровня удовлетворённости и счастья людей (индекс счастья). Показатель удовлетворённости граждан должен быть обязательным и сквозным для всех национальных проектов, государственных программ и иных документов стратегического планирования социально-экономической направленности…»

Ну это вообще, наверное, Жириновский вам написал, как вы уровень то измерите, удовлетворённости? Каждому мужику по бутылке водки и по женщине? Так что ли?

«…рост реальных доходов населения. Данный показатель должен иметь главное, а рост ВВП — подчинённое значение…»

Не рост доходов должен иметь главное, у нас сейчас постоянный рост доходов, который не опережает инфляцию, а стабильность! Покупательная способность рубля, а лучше бесплатное, демографически –обусловленное обеспечение народа.

Возьмите простой рабочий пример от т. Сталина, заведите учёт не в рублях, ведь при «подсчёте в рублях» с учётом инфляции, экономика «типа» всегда «в росте», а заведите учёт в единицах продукции на душу населения и посмотрим сколько производится, чего не хватает и сколько нужно произвести. Вот вам и план, о котором вы говорили ранее в этой же статье…

И статистика будет нам говорить не «пургу», а сколько не хватает для самого дальнего села…

«…опора на традиционные ценности, историю и культуру России…»

Ценности ценностям рознь, разве «питие есть веселие на Руси» - это правда? Не было никогда такого веселия на Руси, стало «ценностью» только в новом современном мире…

«…сборка «русского мира» — возвращение в страну соотечественников, проживающих за рубежом…»

Да вы только объявите о новой идеологии – человечность (гуманизм) к вам не только соотечественники, к вам весь мир подтянется, потому как – это образ будущего!

«…ключевой показатель — рост численности населения, включая рост рождаемости до уровня не ниже естественного воспроизводства населения…»

Да это хорошо, только вот к вам вопрос: вы как это сможете обеспечить? Не знаете? По 400-600 тысяч на ребёнка? Это хорошо, ну а дальше, кто детей обеспечит в этом мире без работы?

Обеспечьте демографически-обусловленные потребности каждого человека, это питание, одежда, и т.п без предметов роскоши (кто хочет может эту роскошь своим трудом заработать), и в этой спокойной стабильности рост населения сам начнётся… Ну и конечно 400-600 тысяч на ребёнка)

«…вопросы безопасности — ключевые! Это базовая платформа реализации Большого Проекта и развития России в целом; армия России и ВПК — центр мобилизации, возрождения экономики, включая принципы контроля и планирования на основе Государственного оборонного заказа (ГОЗ); армия России — основной источник идеологии служения Отечеству, центр формирования и воспитания новых национально ориентированных управленцев для государства (образование, медицина, наука и др.) и, в том числе, для возрождения России через Большие Проекты; геосоциальная политика жёстким образом увязывается с военно-территориальным устройством и вопросами безопасности страны…»

Ну с этим спорить не будем, только «геосоциальная политика жёстким образом увязывается с военно-территориальным устройством и вопросами безопасности страны» - это что значит? Это значит, что разве у нас в стране есть территории нам не нужные, где-то? Уж не Курилы имелось ввиду?

Это значит, что нет народа не нужна нам территория? Нет нам наша земля вся нужна, значит не «геосоциальная» а вся политика должна быть увязана с «военно-территориальным устройством и вопросами безопасности страны» …

Вот и закончилась заочная дискуссия с Ильницким, не все вопросы мы с ним ) обсудили, но вы можете сами прочитать статью А. Ильницкого и сами составить своё мнение, но лучше представьте, как хорошо будет жить в новом планетарном строе - гуманизме, с бесплатным обеспечением демографически-обусловленными потребностями, с трудом по желанию только ради внесения своего вклада в общую экономику и для этой бесплатности, с возможностью талантливым людям получать больше за свою работу, и т.п. додумайте мечту (идею) сами.

В завершение приведу слова из статьи «Время Больших Решений пришло!»

Решения нужно принимать всегда, жизнь - это процесс и каждое мгновение каждый индивид стоит на распутье: принять решение, уклониться от принятия решения, согласиться с решением другого» …

Так вот если вы не принимаете решение, то ВСЕГДА выполняете решение других, которые принимают решение, поэтому вы живёте сейчас так как живёте, только не хотите осознавать, что ваше это состояние не продукт управления Бога, а именно ваше решение; не принимать никаких решений (пусть лошадь думает - у неё голова большая).